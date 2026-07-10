В России стали переводить сотрудников на удаленку ради экономии топлива 2 10.07.2026, 10:40

Топливный кризис разгорается.

Правительство Новосибирской области, где с 8 июля действует режим повышенной готовности из-за топливного кризиса, рекомендовало всем работодателям региона, если они не относятся к критическим сферам, перевести работников на удаленный формат работы и сократить расход горючего. Об этом сказано в правительственном постановлении, которое приводит «Сибирский экспресс». Также власти призвали местных жителей ограничить перемещение по региону на личных машинах, а в случае выезда просят убедиться в достаточном объеме топлива на дорогу туда-обратно. В конце июня в Новосибирской области приостановили продажу топлива физлицам на ряде АЗС.

«Рекомендовать организациям независимо от форм собственности, не связанным с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников на дистанционный режим работы, уменьшить расход топлива в целях снижения объемов потребления топлива, не допустив нарушения социальных, экономических процессов и требований законодательства», — говорится в постановлении, подписанном и. о. губернатора Новосибирской области Константином Хальзовым. Отмечается, что эти рекомендации будут действовать до отмены режима повышенной готовности.

В понедельник в Новосибирской области, в которой в тот день впервые с начала войны действовала беспилотная опасность, объявили о введении режима повышенной в связи с дефицитом топлива, сообщала пресс-служба регионального правительства.

Власти также ужесточили лимиты отпуска горючего на заправках. В одни руки теперь разрешено продавать 30 литров бензина и 60 литров дизельного топлива. С конца июня были другие ограничения: до 40 и 80 литров соответственно; и не более 200 литров солярки на трассах. Для экстренных, коммунальных служб, общественного транспорта на сети «Газпром нефти» сохранили «режим приоритетной заправки».

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