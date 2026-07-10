Археологи обнаружили скрытую сеть туннелей под древним городом 10.07.2026, 10:55

Иллюстративное фото

Всего насчитывалось шесть взаимосвязанных проходов.

Древний неолитический город на севере Китая, насчитывающий почти 4500 лет, имел сложную концентрическую систему стен с воротами, обеспечивавшую надежную защиту, однако самая интересная находка ожидала исследователей у подножия стен.

Археологи снимали слои утрамбованной земли и обнаружили нечто неожиданное: темные входы в туннели, намеренно вырубленные в камне, пишет Popular Mechanics.

Всего насчитывалось шесть взаимосвязанных проходов, которые местами уходили почти на 6 метров под землю. Они расходились от центра города, проходя под стенами и воротами и выходя за пределы самых отдаленных укреплений.

Неолитическое поселение Хоученцзуй расположено на северном берегу реки Хун в автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая. Этот каменный город, возрастом 4300–4500 годами, занимает площадь около 340 акров и повторяет планировку двух других древних китайских каменных городов — Бицунь и Симао.

Хотя город был впервые обнаружен в 2005 году, раскопки здесь начались лишь в 2019 году. Именно тогда археологи выявили планировку, включавшую трехуровневую структуру: внутренний город, внешний город и каменные ворота. К числу ключевых ворот относятся Главные городские ворота (во внешнем городе), городские ворота с каменной урной и Внешние городские ворота с каменной урной. Рвы, расположенные вокруг ворот и стен, обеспечивали дополнительные уровни защиты. Эта система была создана для обороны города, находившегося на границе спорной территории.

Однако в ходе значительно более поздних раскопок — о чем сообщил Институт археологии Китайской академии общественных наук через Институт культурного наследия и археологии автономного района Внутренняя Монголия — была обнаружена система туннелей. Эти туннели повторяли кольцевую планировку расположенного над ними города, расходясь от центра к периферии.

Для неолитического поселения наличие даже одного подземного хода было бы удивительным явлением. Шесть взаимосвязанных туннелей, спроектированных с арочными сводами и имеющих одинаковые размеры, свидетельствовали об уровне планирования, заставившем исследователей переосмыслить возможности этой общины — и то, с какой угрозой, по их мнению, она сталкивалась.

«Один ведет от внутреннего барбакана к внешней части города, а другой соединен с рвом», — рассказал после открытия первых двух тунелей Сунь Цзиньсун, директор Академии культурного наследия и археологии Внутренней Монголии.

Шесть туннелей образуют разветвленную сеть под городом. В самом мелком месте проходы расположены всего в 150 см от поверхности — достаточно близко, чтобы шаги наверху могли едва слышно отдаваться эхом сквозь камень. В самой глубокой точке они уходят почти на 6 метров в темноту, поглощающую все звуки внешнего мира. Высота коридоров составляет около 180 см, а ширина — 120 см: они достаточно просторны для человека, перевозящего припасы, но достаточно узки, чтобы их мог оборонять один стражник.

Исследователи полагают, что туннели служили как военным, так и экономическим целям. Некоторые проходы выходили за пределы оборонительной стены, обеспечивая либо скрытную транспортировку материалов для военных нужд, либо просто безопасную перевозку товаров под городом. Кроме того, конструкция ворот каменного города Хоученцзуй «напоминает другие архитектурные сооружения из утрамбованной земли (относящиеся к более поздним столетиям), найденные в регионе Центральных равнин Китая. Это сходство свидетельствует о взаимодействии между народами различных регионов».

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