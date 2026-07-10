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Новая Чернобаевка

  • 10.07.2026, 11:16
Новая Чернобаевка
Фото: vesselfinder.com

Появился список российских судов, пораженных 6–9 июля.

Военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию по «детанкеризации» «теневого флота» РФ. В частности, в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.

Всего за последние четыре суток «доплавались» 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств России. Об этом вечером накануне сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.

Российский «теневой флот» «похудел» уже на 35 танкеров

По словам «Мадяра», прошлой ночью (с 8 на 9 июля) бойцы СБС поразили в Азовском море еще 14 судов «теневого флота».

В целом за последние четыре дня чрезвычайно важная для агрессора возможность продавать нефть, несмотря на санкции Запада, сократилась еще больше. «Теневой флот хробаков худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств», — подчеркнул Бровди.

Он также обнародовал полный перечень вражеских судов, которые «познакомились» с украинскими дронами в течение периода с 6 по 9 июля.

6 июля — два танкера:

* «Капитан Бармин»;

* «Санар-3» (тип Primemax).

7 июля — 10 судов (8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):

* «Венера-3»;

* «Санар-1»;

* «Санар-17»;

* «Климена»;

* «Тети»;

* «Алексей Саврасов»;

* «Пенелопа»;

* «Иван Черемисинов»;

* сухогруз (уточняется);

* паром SKS One (Керчь).

8 июля — 9 судов:

* танкер «Ефросинья В»;

* танкер «Мария»;

* танкер «Санар-17» (повторное поражение);

* танкер «Санар-4»;

* танкер «Климена» (повторно);

* сухогруз «Донстар»;

* сухогруз «Владимир Ярыгин»;

* сухогруз «Феофан Шохирев»;

* сухогруз «Евгения З».

9 июля — 14 судов (12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):

* танкер «Челси-6» (флаг РФ);

* танкер «Аура» (под флагом РФ);

* танкер «Сонар-1» (флаг РФ);

* танкер «Илья Репин» (флаг РФ);

* «Меркурий-2» (флаг РФ, тип судна уточняется);

* танкер «Галиаскар Камал» (флаг Панамы, находится под санкциями);

* буксир «Альфео» (флаг РФ, с баржей «Афродита»);

* танкер «Венера-3» (флаг РФ);

* танкер «Пенелопа» (флаг РФ);

* данные еще о пяти судах уточняются.

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