Новая Чернобаевка
- 10.07.2026, 11:16
Появился список российских судов, пораженных 6–9 июля.
Военнослужащие Сил беспилотных систем продолжают кампанию по «детанкеризации» «теневого флота» РФ. В частности, в Азовском море в ночь на 9 июля были поражены 14 российских танкеров.
Всего за последние четыре суток «доплавались» 35 танкеров, сухогрузов и специальных плавсредств России. Об этом вечером накануне сообщил командующий СБС Роберт «Мадяр» Бровди.
Российский «теневой флот» «похудел» уже на 35 танкеров
По словам «Мадяра», прошлой ночью (с 8 на 9 июля) бойцы СБС поразили в Азовском море еще 14 судов «теневого флота».
В целом за последние четыре дня чрезвычайно важная для агрессора возможность продавать нефть, несмотря на санкции Запада, сократилась еще больше. «Теневой флот хробаков худеет: за 96 часов поражено 35 танкеров, сухогрузов и спецплавсредств», — подчеркнул Бровди.
Он также обнародовал полный перечень вражеских судов, которые «познакомились» с украинскими дронами в течение периода с 6 по 9 июля.
6 июля — два танкера:
* «Капитан Бармин»;
* «Санар-3» (тип Primemax).
7 июля — 10 судов (8 танкеров, 1 сухогруз и 1 паром):
* «Венера-3»;
* «Санар-1»;
* «Санар-17»;
* «Климена»;
* «Тети»;
* «Алексей Саврасов»;
* «Пенелопа»;
* «Иван Черемисинов»;
* сухогруз (уточняется);
* паром SKS One (Керчь).
8 июля — 9 судов:
* танкер «Ефросинья В»;
* танкер «Мария»;
* танкер «Санар-17» (повторное поражение);
* танкер «Санар-4»;
* танкер «Климена» (повторно);
* сухогруз «Донстар»;
* сухогруз «Владимир Ярыгин»;
* сухогруз «Феофан Шохирев»;
* сухогруз «Евгения З».
9 июля — 14 судов (12 танкеров, 1 сухогруз и 1 буксир):
* танкер «Челси-6» (флаг РФ);
* танкер «Аура» (под флагом РФ);
* танкер «Сонар-1» (флаг РФ);
* танкер «Илья Репин» (флаг РФ);
* «Меркурий-2» (флаг РФ, тип судна уточняется);
* танкер «Галиаскар Камал» (флаг Панамы, находится под санкциями);
* буксир «Альфео» (флаг РФ, с баржей «Афродита»);
* танкер «Венера-3» (флаг РФ);
* танкер «Пенелопа» (флаг РФ);
* данные еще о пяти судах уточняются.