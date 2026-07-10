Российскому самолету запретили летать в дождь, жару и морозы 10.07.2026, 11:06

Фото: ТАСС

Новый «Ил» может выполнять полеты только при температуре от -9 до +25 градусов.

Росавиация выдала новому российскому самолету, модернизированному Ил-114-300, сертификат с серьезными ограничениями по эксплуатации. Например, самолет пока может выполнять полеты только при температуре от -9 до +25 градусов Цельсия. Новый «Ил» нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосе.

Росавиация выдала сертификат, но с серьезными ограничениями по эксплуатации, пишут «Ведомости».

Самолет пока может выполнять полеты только при температуре от минус 9 до плюс 25 градусов. А предыдущая версия Ил-114-100 имела разрешенный диапазон от минус 30 до плюс 45 градусов. Новый Ил-114-300 нельзя эксплуатировать во время грозы и обледенения, а также на мокрой и загрязненной взлетно-посадочной полосе.

При этом предполагалось, что самолет возьмет на себя часть региональных маршрутов в Арктической зоне России.

Впрочем, это не значит, что самолет не приспособлен к обычным российским условиям: выдача сертификата с ограничениями — нормальная практика, объясняет главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров: «Самолет Ил-114-300 — это новый российский турбовинтовой региональный самолет, и он предназначен для перевозки 60+ пассажиров на небольшие расстояния — на 1000-2000 километров. И, в общем-то, будет летать между региональными центрами.

Что касается первоначального базового сертификата по гражданской авиации: в мировой гражданской авиации принято выдавать базовый сертификат со значительными ограничениями. Там могут быть ограничения по эксплуатационной температуре, например, по высокогорью, ну и так далее. Почему так происходит? Потому что в авиации принято, скажем так, сертификат или подтверждение подобных характеристик требует достаточно длительного времени и множества испытаний, причем именно в конкретных условиях.

Например, чтобы подтвердить эксплуатацию при низких температурах, как минимум надо дождаться этих низких температур, полететь в тот регион, куда-нибудь в Якутию, в зимний период, и там отлетать сертификационную программу, показать, что самолет может исправно летать и он будет надежен и безопасен. Сейчас лето, и, понятное дело, подтвердить низкие температуры просто нет возможности.

Именно по этой причине базовый сертификат выдается с ограничениями до того момента, когда самолет подтвердит, то есть будет возможность его направить в те условия, в которых он сможет подтвердить возможность эксплуатации, например, при низких температурах или, наоборот, при экстремально высоких температурах».

За разработку самолета отвечает ПАО «Ил», оно входит в Объединенную авиастроительную корпорацию. Там отметили в комментарии ТАСС, что работы над развитием самолета продолжатся параллельно с поставками. «Все новые типы самолетов после получения базового сертификата типа продолжают дополнительные сертификационные испытания для расширения ожидаемых условий эксплуатации», — пояснили в компании.

«На самолете уже выполнены взлет и посадка с грунтового аэродрома, завершены испытания в условиях экстремально низких температур в Якутии, в условиях обледенения в Архангельске, а также на базирование и эксплуатацию в высоких географических широтах. Мы провели испытания при температурах до минус 42 градусов», — добавили в «Ил».

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов заявлял, что производство Ил-114-300 начнется лишь в 2027 году. Однако в начале июня глава Минтранса Андрей Никитин уточнил, что поставка первых трех самолетов ожидается уже в текущем году, а в дальнейшем «мощности производства будут наращиваться». Самолет за время разработки подорожал почти в два раза — до 2,6 млрд российских рублей.

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