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Лукашенко снова заговорил о войне и принялся обвинять ЕС

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  • 6.07.2026, 12:30
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Лукашенко снова заговорил о войне и принялся обвинять ЕС

Диктатор встретился с офицерами.

Лукашенко заявил, что «белорусы — мирные люди, не желающие войны», а также принялся обвинять Европейский союз в милитаризации.

Об этом диктатор сказал на церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава, сообщает БелТА.

«Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены», — сказал диктатор.

По словам Лукашенко, к затягиванию вооруженного конфликта в Украине якобы стремится так называемая «партия войны» на международной арене.

«Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский союз открыто взял курс на милитаризацию (а это фактически — НАТО). Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой «угрозы с востока»», — заявил он.

«Наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна, это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, международная «партия войны» этого не хочет», — добавил он.

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