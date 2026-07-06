ISW: Путин заврался 6.07.2026, 13:03

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Фото: Getty Images

Реальные завоевания российской армии в Украине оказались в 5 раз меньше, чем утверждал Кремль.

Путин и его военные изо всех сил пытаются представить достижения российской армии на передовой как принципиальные и способные радикально изменить ход войны в пользу Москвы. На фоне топливного кризиса и массированных украинских ударов по НПЗ и военным заводам российские правители, по-видимому, стараются убедить население, что в их «СВО» «все идет по плану». Эти усилия направлены также на то, чтобы впечатлить Дональда Трампа: в Кремле по-прежнему надеются при посредничестве США добиться на переговорах тех целей, которых не удается достичь на фронте с помощью мясных штурмов.

Путин заявил, что с начала года Россия захватила в Украине более 3000 кв. км и 133 населенных пункта. По словам начальника его Генштаба Валерия Герасимова, в июне было захвачено 636 кв. км и 29 населенных пунктов. Однако Институт изучения войны (ISW) утверждает: согласно его наблюдениям и свидетельствам, на всем театре военных действий российские войска с начала года захватили или проникли на территорию в 621,7 кв. км; это почти в пять раз меньше, чем заявил Путин. Что касается населенных пунктов, которые захватили или в которые проникли российские солдаты, то их ISW насчитал 64 – в два с лишним раза меньше, чем утверждает Путин.

Аналогичная ситуация и с заявлениями Герасимова. Реальные потери украинцев (да и то, если считать «потерей» проникновение на территорию отдельных наступающих) составляют, по данным ISW, 30,42 кв. км и 20 населенных пунктов. То есть Герасимов завысил территориальный показатель в 21 раз.

Вероятно, Путин и российское командование активно рассказывали 3 и 4 июля о захвате небольших населенных пунктов с целью «перегрузить информационное пространство и затруднить опровержение этих заявлений», отмечает ISW. Добавляя, что аналогичные преувеличенные утверждения об успехах своих войск Путин делал «в тщательно срежиссированном интервью» 28 июня кремлевскому журналисту Павлу Зарубину. ISW оценивает эти постоянные преувеличения как часть словесной войны, «цель которой — представить победу России в Украине как неизбежную, а украинскую оборону — как рушащуюся».

Согласно анализу института, в июне российские войска теряли в среднем 1298 солдат на каждый квадратный километр территории, которую они заняли или в которую проникли. Простой подсчет свидетельствует, что такими темпами при захвате оставшихся 5065,17 кв. км территории Донецкой области Россия лишится 6 574 590 военнослужащих.

Путин и его командиры также использовали встречу 3 июля, чтобы ложно заявить о захвате Константиновки и начале прорыва оборонительного пояса ВСУ в Донецкой области, пишет ISW. «В Кремле, вероятно, предполагали, что Путин позвонит Трампу, чтобы поздравить его с Днем независимости США, и сознательно организовали 3 июля встречи Путина с несколькими командирами, в ходе которых он заявил, что российские войска захватили Константиновку, а также сделал другие преувеличенные утверждения — и все это в преддверии телефонного разговора 4 июля».

Путин и Трамп действительно созвонились 4 июля. По словам помощника Путина Юрия Ушакова, именно «с предложением провести разговор вышли» американцы, и это якобы «о многом говорит». (Перед разговором с Путиным Трамп созвонился с Владимиром Зеленским.) Американский президент «подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса, его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», заявил Ушаков.

Уиткофф и Кушнер, однако, заняты переговорами с Ираном, которые только официально будут идти до 17 августа. При этом Трамп заявил своим помощникам, что они могут продлиться и дольше.

При этом Вашингтон продолжает оказывать Киеву военную помощь. Как рассказали Financial Times высокопоставленные украинские чиновники, ВСУ пользуются поддержкой американской разведки при прокладывании маршрутов беспилотников в обход российской ПВО. Разведка США также устанавливает оптимальные высоту полета дронов и время для атак по территории России.

На этом фоне вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Россия практически исчерпала возможности для дальнейшего наступления. Армия Путина платит «очень высокую цену за каждый квадратный километр» захваченной территории, сказал он в интервью The Times:

Откровенно говоря, россияне сейчас находятся в таком положении, когда выгода, которую они могут извлечь из продолжения наступательных операций, ничтожно мала — и приближается к нулю.

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