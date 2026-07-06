Генштаб ВСУ заявил о поражение двух НПЗ в России 2 6.07.2026, 13:26

И нефтяного терминала в Керчи.

Силы обороны Украины в ночь на понедельник, 6 июля, нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу Славнефть-ЯНОС в Ярославле и НПЗ «Новатэк-Усть-Луга» в Ленинградской области РФ, сообщает Генштаб ВСУ.

В результате атаки на Ярославский НПЗ зафиксированы взрывы и задымление. Завод «Славнефть-ЯНОС» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ мощностью 15 млн тонн нефти в год. Производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую продукцию, используемую, в частности, для российской армии.

Также Силы обороны нанесли удар по заводу «Новатэк-Усть-Луга» в населённом пункте Слободка и пункт постоянной дислокации 26-й ракетной бригады РФ в районе населённого пункта Луга Ленинградской области РФ.

Пострадал терминал по перевалке светлых нефтепродуктов ТЭС-Терминал-1 во временно оккупированной Керчи. По данным Генштаба, это один из крупнейших комплексов по хранению и перевалке светлых нефтепродуктов в Крыму.

В районе Должанска Луганской области был поражён железнодорожный путепровод, который оккупанты используют для переброски личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Служба безопасности Украины, в свою очередь, подтверждает поражение Ярославского НПЗ и заявляет об атаке на нефтеналивной терминал морского порта Высоцк в Ленинградской области, в результате чего были выведены из строя два нефтеналивных стендера и повреждены три резервуара с нефтепродуктами.

Беспилотники также нанесли удары по НПЗ Первый завод в Калужской области, где возник пожар, сообщает СБУ.

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