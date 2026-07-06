Утром над Гомельщиной летал дрон

Утром над Гомельщиной летал дрон1
- 6.07.2026, 13:30
СМИ сообщили о звуке взрыва.
Сегодня около 06:45 над Гомельщиной был замечен как минимум один дрон, пишет «Флагшток».
Жители Добрушского района наблюдали в небе чёрный летательный аппарат с треугольным силуэтом. Его полёт сопровождался звуком двигателя, «как у мопеда». Наиболее вероятно, это был российско-иранский ударный беспилотник типа «Шахед» («Герань»), который направлялся для атаки по территории Украины.
Дрон вторгся довольно глубоко на территорию Беларуси и двигался в юго-западном направлении.
Позднее «Флагшток» писал о звуках взрыва над Добрушом.
Ранее сайт Charter97.org писал, что вдоль белорусско-украинской границы продолжают лететь российские дроны.