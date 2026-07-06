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Утром над Гомельщиной летал дрон

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  • 6.07.2026, 13:30
Утром над Гомельщиной летал дрон
Иллюстративное фото

СМИ сообщили о звуке взрыва.

Сегодня около 06:45 над Гомельщиной был замечен как минимум один дрон, пишет «Флагшток».

Жители Добрушского района наблюдали в небе чёрный летательный аппарат с треугольным силуэтом. Его полёт сопровождался звуком двигателя, «как у мопеда». Наиболее вероятно, это был российско-иранский ударный беспилотник типа «Шахед» («Герань»), который направлялся для атаки по территории Украины.

Дрон вторгся довольно глубоко на территорию Беларуси и двигался в юго-западном направлении.

Позднее «Флагшток» писал о звуках взрыва над Добрушом.

Ранее сайт Charter97.org писал, что вдоль белорусско-украинской границы продолжают лететь российские дроны.

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