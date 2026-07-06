УЕФА выступил с жестким заявлением по звонку Трампа 5 6.07.2026, 14:31

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ФИФА пересекла красную линию.

Европейский футбольный союз (УЕФА) раскритиковал решение Международной федерации футбола (ФИФА) отменить дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна на матч 1/8 финала ЧМ-2026.

В организации считают, что ФИФА пересекла красную линию касательно честности футбола.

«Решение приостановить на испытательный срок в один год применение автоматической дисквалификации на один матч после вынесения красной карточки игроку Фоларину Балогуну пересекло красную линию.

Футбол, как и любой другой вид спорта, основан на правилах, которые являются основой честной, справедливой и прозрачной конкуренции. Иногда правила допускают различные толкования. В данном случае — нет».

УЕФА заявил, что решение об отстранении игрока не требует дополнительного одобрения со стороны организаций.

«Минимальная автоматическая дисквалификация на один матч после получения красной карточки не является дискреционным решением и не требует принятия решения компетентным органом для её применения.

Это принцип, закрепленный в регламенте, который не может быть предметом исключений, тем более в разгар турнира, где несколько других игроков оказались в такой же ситуации и регулярно отбывали свои дисквалификации».

В УЕФА указали, что подобное решение может негативно сказаться на дальнейших футбольных соревнованиях.

«Когда соблюдение правил больше не гарантируется теми, кто их охраняет, под угрозой оказывается честность игры, а авторитет соревнований подрывается.

Кроме того, такое решение создает прецедент в текущем турнире, где подобные ситуации отныне будут требовать одинакового подхода, что негативно скажется на соревновании.

Футбол — самый любимый вид спорта в мире, поскольку это прекрасная игра, и ему доверяют, потому что он везде играется по одинаковым правилам.

Ни один турнир никогда не является изолированным явлением, а если речь идет о чемпионате мира, он способен вызвать как положительные, так и отрицательные последствия для игры в целом. Мы выражаем свое удивление по поводу такого беспрецедентного, непонятного и неоправданного решения".

По данным журналиста GiveMeSport Бен Джейкобс, президент США Дональд Трамп звонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть отстранение Балогуна.

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