«Мадяр» заявил о поражении российских танкеров в Азовском море
- 6.07.2026, 15:02
А также ЗРК С-400.
Силы беспилотных систем ВСУ ночью в понедельник, 6 июля, поразили два российских танкера с бензином в Азовском море и две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса большой дальности С-400 «Триумф» в Брянской области и в Крыму, которые атаковали Украину.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт («Мадяр») Бровди.
В целом СБС ночью нанесли удары по 47 целям на территории РФ и на оккупированных территориях Украины. Среди них — два танкера проекта 15781 Кайрос теневого флота, доставлявшие топливо из Таганрога в Крым. Каждое судно перевозило по 7000 тонн бензина, сообщил «Мадяр».
Кроме того, военные СБС во время ракетной атаки на Украину уничтожили на огневой позиции в Брянской области и в Крыму две пусковые установки С-400, с которых запускались баллистические ракеты по Украине.
«Мадяр» сообщил о поражении нефтебазы и российской РЛС НЕБО-У во временно оккупированной Керчи в Крыму.
Силы спецопераций ВСУ в свою очередь сообщили о поражении дронами нефтяного танкера класса Волганефть в Азовском море.