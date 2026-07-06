Президент ПАСЕ: Европа должна усилить способность Украины защищать свой народ 1 6.07.2026, 15:45

Петра Байр

Фото: Getty Images

Виновные в терроре против мирного населения должны быть привлечены к ответу.

Председатель ПАСЕ Петра Байр после очередной российской атаки на Киев призвала Европу укрепить способность Украины защищать своих граждан и привлечь Россию к ответственности. Cоответствующее заявление она опубликовала в социальной сети X.

«Россия вновь нанесла удар по столице Украины Киеву всего через несколько дней после предыдущих смертоносных атак. Умышленное нацеливание на гражданское население не демонстрирует силу - оно лишь усугубляет страдания и подрывает уважение к международному праву», - подчеркнула Байр.

Председатель ПАСЕ подчеркнула, что Европа должна действовать сообща в ответ на российскую агрессию.

«Европа должна оставаться единой, обеспечить привлечение виновных к ответственности и укрепить способность Украины защищать свой народ», - заявила она.

Напомним, в ночь на 6 июля Российская Федерация осуществила массированную комбинированную атаку по территории Украины. По данным украинской стороны, были запущены 6 противокорабельных ракет 3М22 «Циркон»/«Оникс» и 23 баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400. Сообщается, что зафиксированы попадания 29 баллистических ракет, включая противокорабельные.

В результате удара в Киеве увеличивается число погибших. В Дарницком и Подольском районах столицы зафиксированы попадания в жилые многоэтажные дома, повреждены гражданские объекты.

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