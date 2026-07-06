В Киеве после атаки РФ масштабные разрушения: есть погибшие и много раненых 6.07.2026, 7:41

Фото: ГСЧС

Многие до сих пор под завалами.

Россия всю ночь массированно обстреливала Киев ракетами и дронами, в результате атаки в столице произошли масштабные разрушения и пожары, есть погибшие и очень много раненых.

На момент написания статьи в столице Украины уже 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки. В том числе пострадали пятеро детей.

К сожалению, количество жертв не окончательное, работы по разбору завалов и спасению людей продолжаются.

В столице частично разрушены несколько многоэтажных домов в разных районах, по данным спасателей, под завалами еще находятся люди.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

2 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. При этом зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.

В результате атаки погибли более двух десятков человек и около 100 получили ранения.

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