В Киеве после атаки РФ масштабные разрушения: есть погибшие и много раненых
- 6.07.2026, 7:41
Многие до сих пор под завалами.
Россия всю ночь массированно обстреливала Киев ракетами и дронами, в результате атаки в столице произошли масштабные разрушения и пожары, есть погибшие и очень много раненых.
На момент написания статьи в столице Украины уже 9 погибших и 46 пострадавших в результате российской атаки. В том числе пострадали пятеро детей.
К сожалению, количество жертв не окончательное, работы по разбору завалов и спасению людей продолжаются.
В столице частично разрушены несколько многоэтажных домов в разных районах, по данным спасателей, под завалами еще находятся люди.
2 июля Россия массированно атаковала Киев ракетами и дронами. В ночь на 2 июля российские захватчики запустили 74 ракеты и 496 дронов различного типа. Украинские защитники смогли сбить 48 ракет и 476 дронов. При этом зафиксировано попадание 25 баллистических ракет и 12 ударных БПЛА в 33 местах.
В результате атаки погибли более двух десятков человек и около 100 получили ранения.