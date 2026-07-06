Посол Украины в ООН: Европа должна действовать с позиции силы
- 6.07.2026, 5:36
Это произведет впечатление на Путина.
Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник призвал европейских партнеров выступить единым фронтом на возможных мирных переговорах с Россией. По его словам, только жесткая позиция может заставить российского диктатора Владимира Путина изменить свое поведение. Об этом Андрей Мельник заявил в интервью Berliner Morgenpost.
Заявление прозвучало за несколько дней до саммита НАТО, на фоне новых разговоров о возможности мирных переговоров между Украиной и Россией.
«Европа должна действовать с позиции силы и без каких-либо уступок Москве. Только такой жесткий курс произведет впечатление на Путина. Только тогда есть надежда, что он изменит свою позицию в отношении войны», – сказал дипломат.
По словам Мельника, ключевым моментом является то, чтобы европейские страны «говорили в один голос».
«Европейцы должны выработать твердую переговорную позицию, которая будет полностью согласована с Украиной», – добавил он.
В то же время дипломат считает, что вопрос о том, кто именно будет представлять Европу на переговорах, является второстепенным. Вместо этого европейские государства должны использовать все свое политическое влияние, чтобы способствовать началу реальных переговоров.