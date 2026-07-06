На Вилейском водохранилище спасли двух подростков на сапбордах
- 6.07.2026, 3:53
Парней чуть не унесло ветром.
В субботу, 4 июля, на Вилейском водохранилище сотрудники ОСВОД спасли двух подростков, которых уносило ветром на сапбордах далеко от берега.
Инцидент произошел во время отдыха подростков на водоеме. Двое парней плавали на сапбордах, но в какой-то момент погода резко испортилась. Из-за сильных порывов ветра они не смогли самостоятельно выгрести назад, и их начало быстро уносить от берега.
Ситуацию вовремя заметила дежурная смена местной спасательной станции. Работники ОСВОД быстро добрались до парней и переправили их на сушу. В ведомстве уточнили, что спасенные не пострадали и помощь врачей им не понадобилась.