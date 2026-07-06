На Вилейском водохранилище спасли двух подростков на сапбордах 6.07.2026, 3:53

Парней чуть не унесло ветром.

В субботу, 4 июля, на Вилейском водохранилище сотрудники ОСВОД спасли двух подростков, которых уносило ветром на сапбордах далеко от берега.

Инцидент произошел во время отдыха подростков на водоеме. Двое парней плавали на сапбордах, но в какой-то момент погода резко испортилась. Из-за сильных порывов ветра они не смогли самостоятельно выгрести назад, и их начало быстро уносить от берега.

Ситуацию вовремя заметила дежурная смена местной спасательной станции. Работники ОСВОД быстро добрались до парней и переправили их на сушу. В ведомстве уточнили, что спасенные не пострадали и помощь врачей им не понадобилась.

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