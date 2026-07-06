Зеленский: Россия готовит очередной массированный удар по Украине 6.07.2026, 1:16

Фото: AP

Оккупанты хотят нанести удар перед саммитом НАТО.

Россия готовит новый массированный удар по территории Украины, о чем свидетельствуют данные разведки. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги, а партнеров – не медлить с решениями по ПВО.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.

По словам президента, стремление нанести новый удар полностью соответствует коварной тактике Кремля.

«Это в духе российского диктатора Владимира Путина - сразу после Дня независимости Америки и перед саммитом НАТО в Анкаре. Россия хочет добавить зла и убить людей. Пожалуйста, берегите себя, учитывайте сигналы воздушной тревоги», - подчеркнул Владимир Зеленский.

Глава государства отдельно обратился к союзникам Украины с призывом ускорить поставки оборонного вооружения, поскольку любая задержка стоит человеческих жизней и только стимулирует агрессора продолжать войну.

Он подчеркнул, что мир имеет необходимое количество и качество систем противовоздушной обороны, но необходима решительность лидеров.

«Ракеты для Patriot'ов не на складах сейчас нужны, а в дивизионах Patriot'ов, в Украине. Благодарю тех, кто помогает реально», - заявил президент, добавив, что это, прежде всего, решение Америки и сильных стран Европы и мира.

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