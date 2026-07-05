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Китайский пастор Цзинь Мингри освобожден из тюрьмы после вмешательства Трампа

  • 5.07.2026, 23:07
Китайский пастор Цзинь Мингри освобожден из тюрьмы после вмешательства Трампа
Цзинь Мингри
Фото: Reuters

Цзинь «Эзра» Мингри уехал в США.

Пастор протестантской церкви «Сион», некогда одной из крупнейших христианских религиозных общин Пекина, Цзинь «Эзра» Мингри покинул тюрьму в Китае и уехал в США, сообщает BBC. Это подтвердила американская правозащитная организация ChinaAid.

Пастора освободили менее чем через два месяца после того, как президент США Дональд Трамп лично поднял вопрос о его заключении под стражу в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином во время государственного визита в Пекин.

Цзинь Мингри был арестован в ходе масштабных рейдов в октябре прошлого года. Тогда же стало известно о задержании или пропаже почти 30 пасторов и прихожан этой церкви. Христианские организации назвали это одной из самых жестких кампаний против религиозной деятельности в новейшей истории КНР.

Церковь «Сион» была учреждена в Пекине в 2007 году, еженедельно в ней собирались до 1,5 тыс. прихожан. В 2018 году деятельность «Сиона» была запрещена китайскими властями, но собрания прихожан и богослужения продолжались в полуподпольном режиме, часть деятельности велась онлайн, и тогда на службы собирались до 10 тыс. человек.

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