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«Крымский рубильник off»: Мадяр заявил об «отключении» сразу 16 энергообъектов в Крыму

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  • 5.07.2026, 14:39
  • 2,602
«Крымский рубильник off»: Мадяр заявил об «отключении» сразу 16 энергообъектов в Крыму
Роберт (Мадяр) Бровди

И предупредил оккупантов.

Командующий Силами беспилотных систем (СБС) ВС Украины Роберт (Мадяр) Бровди заявил, что в течение 48 часов было поражено 16 энергоузлов на временно оккупированных территориях юга.

Опубликовав соответствующее видео в своем Telegram, Мадяр подчеркнул, что положение «крымского рубильника» — off.

«Речь идет не о розетке, но о демонтаже вражеских тылов в Крыму: тотальный ПВОпад, логистический и топливный голод, энергоузлы & связь — это вообще лишнее, последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного оттока колонизаторов и коллабов», — отметил командующий СБС ВСУ.

Он также указал, что российские «аналоговнетные технологии» могут некоторое время работать от генераторов, однако это не является долгосрочным решением.

«Дерганьем глаза не обойдется. Пора собирать чемоданы, и вокзалом на Россию», — предупредил Мадяр оккупантов, добавив, что в темноте искать дорогу в Ростов-на-Дону сложнее, поэтому «давить на газ» стоит уже сейчас.

В целом, по словам Мадяра, в период с 1 по 5 июля Птицы СБС нанесли удары по 37 энергоузлам на временно оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Луганской областей, а также в Крыму.

В частности, в течение последних 48 часов «Птицы» «отключили» электроподстанцию Западно-Крымская (330 кВ) и Бахчисарай (220 кВ) в Крыму, а также подстанции Геническ (150 кВ) и Оверьяновка (150 кВ) на оккупированной части Херсонской области.

Кроме того, был атакован ряд подстанций класса 110 кВ в Крыму и трансформаторных подстанций в Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Ранее 5 июля сообщалось, что ночью оккупированный Крым подвергся атаке дронов. Под атакой оказались подстанции Бахчисарай и Зимино, писала мониторинговая группа Крымский ветер.

Кроме того, сообщалось о «прилете» в Качи, под Севастополем.

3 июля командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди заявил о поражении девяти электроподстанций во временно оккупированном Крыму. В ряде населенных пунктов оккупированного полуострова пропало свет. В то же время «власти» аннексированной территории заявляли об «авариях» в сетях.

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