Названа область — лидер Беларуси по алкоголизму

Названа область — лидер Беларуси по алкоголизму6
- 5.07.2026, 14:16
- 4,190
А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране.
Витебская область — лидер Беларуси по алкоголизму: в прошлом году здесь было зарегистрировано 188 случаев на 100 000 жителей, передает «Еврорадио» со ссылкой на Белстат. А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране — 80 случаев на 100 000 жителей.
Что касается других регионов, то ситуация выглядит так: вслед за Витебской областью идет Брестская с показателем 177 случаев на 100 000 населения, затем Могилевская — 163 случая, Гродненская — почти 160 и Гомельская — 158 случаев. В Минской области этот показатель составил 128 случаев.
В целом в расчете на 100 000 жителей показатель алкоголизма среди населения снизился с 332 случаев в 2005 году до 143 в 2025 году.