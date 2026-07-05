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Названа область — лидер Беларуси по алкоголизму

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  • 5.07.2026, 14:16
  • 4,190
Названа область — лидер Беларуси по алкоголизму
Фото: Adobe Stock

А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране.

Витебская область — лидер Беларуси по алкоголизму: в прошлом году здесь было зарегистрировано 188 случаев на 100 000 жителей, передает «Еврорадио» со ссылкой на Белстат. А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране — 80 случаев на 100 000 жителей.

Что касается других регионов, то ситуация выглядит так: вслед за Витебской областью идет Брестская с показателем 177 случаев на 100 000 населения, затем Могилевская — 163 случая, Гродненская — почти 160 и Гомельская — 158 случаев. В Минской области этот показатель составил 128 случаев.

В целом в расчете на 100 000 жителей показатель алкоголизма среди населения снизился с 332 случаев в 2005 году до 143 в 2025 году.

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