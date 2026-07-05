Названа область — лидер Беларуси по алкоголизму 6 5.07.2026, 14:16

4,190

Фото: Adobe Stock

А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране.

Витебская область — лидер Беларуси по алкоголизму: в прошлом году здесь было зарегистрировано 188 случаев на 100 000 жителей, передает «Еврорадио» со ссылкой на Белстат. А вот минчан по-прежнему ставят в пример остальной стране — 80 случаев на 100 000 жителей.

Что касается других регионов, то ситуация выглядит так: вслед за Витебской областью идет Брестская с показателем 177 случаев на 100 000 населения, затем Могилевская — 163 случая, Гродненская — почти 160 и Гомельская — 158 случаев. В Минской области этот показатель составил 128 случаев.

В целом в расчете на 100 000 жителей показатель алкоголизма среди населения снизился с 332 случаев в 2005 году до 143 в 2025 году.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com