Звезда сборной Франции: Мы показали, что готовы к войне
- 5.07.2026, 14:23
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Райан Шерки отреагировал на грязную игру сборной Парагвая.
Вингер национальной сборной Франции Райан Шерки раскритиковал национальную сборную Парагвая после матча 1/8 финала ЧМ-2026 за грязную игру, пишет sport.ua.
«Я не знал, что Парагвай может сделать 30 фолов, не получив ни одной желтой карточки. Сегодня мы показали тем, кто хочет вступить с нами в войну, что мы тоже готовы к войне», – сказал Шерки.
🚨🔥 Rayan Cherki: “Today we show who wants to go to war against us… that we’re ready to go to war as well”. pic.twitter.com/NE5nDBvFUW— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 4, 2026
Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.