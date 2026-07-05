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Звезда сборной Франции: Мы показали, что готовы к войне

  • 5.07.2026, 14:23
  • 2,048
Звезда сборной Франции: Мы показали, что готовы к войне
Райан Шерки
Фото: Getty Images

Райан Шерки отреагировал на грязную игру сборной Парагвая.

Вингер национальной сборной Франции Райан Шерки раскритиковал национальную сборную Парагвая после матча 1/8 финала ЧМ-2026 за грязную игру, пишет sport.ua.

«Я не знал, что Парагвай может сделать 30 фолов, не получив ни одной желтой карточки. Сегодня мы показали тем, кто хочет вступить с нами в войну, что мы тоже готовы к войне», – сказал Шерки.

Национальная сборная Франции уверенно шагает по Мундиалю. В полуфинале турнира подопечные Дидье Дешама сыграют против сборной Марокко. Матч Франция – Марокко запланирован на четверг, 9 июля.

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