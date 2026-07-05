В Покровске украинские десантники ракетой разрушили базу «Рубикон»
- 5.07.2026, 14:00
15 оккупантов ликвидированы.
5 июля стало известно о нанесении ракетного удара по базе инструкторов центра перспектив беспилотных технологий «Рубикон» в Покровске.
Военным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ засекли активность операторов БПЛА армии РФ в районе Лазурный.
В одной из многоэтажек в указанном районе была не только позиция с которой запускались беспилотники, там также действовали инструкторы центра «Рубикон» и хранились вражеские боеприпасы.
В результате ракетного удара удалось ликвидировать от 10 до 15 российских оккупантов, уничтожены два пункта работы экипажей БПЛА, узлы связи, а также вражеские инструкторы.
На видео, опубликованном на странице 7-го корпуса ДШВ в Facebook, показан момент попадания ракеты по зданию, его обрушение, поднявшее столб пыли и обломков.
На записи показано, что после попадания одно из подразделений армии РФ выходит на связь, сообщается о ракетном ударе, некий «Кабан» просит оказать помощь в ликвидации последствий, откапывании личного состава, звучит предупреждение о наличии в локации боеприпасов.