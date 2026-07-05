В Покровске украинские десантники ракетой разрушили базу «Рубикон» 5.07.2026, 14:00

15 оккупантов ликвидированы.

5 июля стало известно о нанесении ракетного удара по базе инструкторов центра перспектив беспилотных технологий «Рубикон» в Покровске.

Военным 7-го корпуса быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ засекли активность операторов БПЛА армии РФ в районе Лазурный.

В одной из многоэтажек в указанном районе была не только позиция с которой запускались беспилотники, там также действовали инструкторы центра «Рубикон» и хранились вражеские боеприпасы.

В результате ракетного удара удалось ликвидировать от 10 до 15 российских оккупантов, уничтожены два пункта работы экипажей БПЛА, узлы связи, а также вражеские инструкторы.

На видео, опубликованном на странице 7-го корпуса ДШВ в Facebook, показан момент попадания ракеты по зданию, его обрушение, поднявшее столб пыли и обломков.

На записи показано, что после попадания одно из подразделений армии РФ выходит на связь, сообщается о ракетном ударе, некий «Кабан» просит оказать помощь в ликвидации последствий, откапывании личного состава, звучит предупреждение о наличии в локации боеприпасов.

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