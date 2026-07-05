«Фанаты Путина смекнули, что ему на них абсолютно плевать»3
- Александр Невзоров
- 5.07.2026, 14:18
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Все «рассказала» бредовая война.
Фанаты Путина (75%) среди обитателей РФ, кажется смекнули, что их кремлевскому идолу на них абсолютно плевать. Все уже понятно. Все «рассказала» бредовая война.
Население РФ — это материал, из которого Путин лепит статую своего величия. Ни бензиновое горе, ни миллион трупов, ни очевидная уже деградация «державы» — не производят на него ни малейшего впечатления. Ему пофиг.
Высунув от усердия язык, вовочка вписывает свое имя в скрижали. Разумеется, в качестве чернил — кровь и гной населения.
Путин еще не понимает, что вписать то он впишет, но напротив его фамилии, история сделает ремарку: «исключительный козел, мучитель и могильщик страны». Абсолютно все, что он сейчас делает − стопроцентная гарантия краха России.
Пропаганда, причитая, все чаще вспоминает ядерку. Увы и ах! «Тот, кто сам живет в стеклянном доме — не может бросаться камнями».
С появлением «Фламинго» и прочих ракетных радостей, ядерное оружие теперь есть и у Украины. Да оружие пострашнее русского. Поглобальнее. Это 11 ( одиннадцать) АЭС РФ, 36 энергоблоков, 5.500 тонн урана в «обороте». Не говоря уже о предприятиях, обогащающих уран, о научных реакторах и прочей милой мелочевке. Все это так же беззащитно и уязвимо, как НПЗ.
Один хороший хряк по Ленинградской АЭС сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую «зону отчуждения» на 1375 лет. Медному всаднику, смертники-бомжи, нацепят противогаз, а в тронном зале Эрмитажа запылают костры из наборного паркета, ибо корюшка станет крупнее и нажористее.
А есть еще Калининская АЭС по соседству с Москвой, Курская, Балаковская, Смоленская и т. д. Будет, несомненно, весело. Так что, о «ядерном аргументе» Кремлю стоит позабыть.
А пропаганде — заткнуться на эту тему и не «дразнить гусей».
Александр Невзоров, «Телеграм»