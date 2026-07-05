закрыть
5 июля 2026, воскресенье, 15:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Фанаты Путина смекнули, что ему на них абсолютно плевать»

3
  • Александр Невзоров
  • 5.07.2026, 14:18
  • 3,664
«Фанаты Путина смекнули, что ему на них абсолютно плевать»
Александр Невзоров

Все «рассказала» бредовая война.

Фанаты Путина (75%) среди обитателей РФ, кажется смекнули, что их кремлевскому идолу на них абсолютно плевать. Все уже понятно. Все «рассказала» бредовая война.

Население РФ — это материал, из которого Путин лепит статую своего величия. Ни бензиновое горе, ни миллион трупов, ни очевидная уже деградация «державы» — не производят на него ни малейшего впечатления. Ему пофиг.

Высунув от усердия язык, вовочка вписывает свое имя в скрижали. Разумеется, в качестве чернил — кровь и гной населения.

Путин еще не понимает, что вписать то он впишет, но напротив его фамилии, история сделает ремарку: «исключительный козел, мучитель и могильщик страны». Абсолютно все, что он сейчас делает − стопроцентная гарантия краха России.

Пропаганда, причитая, все чаще вспоминает ядерку. Увы и ах! «Тот, кто сам живет в стеклянном доме — не может бросаться камнями».

С появлением «Фламинго» и прочих ракетных радостей, ядерное оружие теперь есть и у Украины. Да оружие пострашнее русского. Поглобальнее. Это 11 ( одиннадцать) АЭС РФ, 36 энергоблоков, 5.500 тонн урана в «обороте». Не говоря уже о предприятиях, обогащающих уран, о научных реакторах и прочей милой мелочевке. Все это так же беззащитно и уязвимо, как НПЗ.

Один хороший хряк по Ленинградской АЭС сделает неизбежной полную эвакуацию Санкт-Петербурга и превратит этот городок в мертвую «зону отчуждения» на 1375 лет. Медному всаднику, смертники-бомжи, нацепят противогаз, а в тронном зале Эрмитажа запылают костры из наборного паркета, ибо корюшка станет крупнее и нажористее.

А есть еще Калининская АЭС по соседству с Москвой, Курская, Балаковская, Смоленская и т. д. Будет, несомненно, весело. Так что, о «ядерном аргументе» Кремлю стоит позабыть.

А пропаганде — заткнуться на эту тему и не «дразнить гусей».

Александр Невзоров, «Телеграм»

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кот Финдус как повод для надежды
Кот Финдус как повод для надежды Ирина Халип
Кооператив «Озеро» дал трещину
Кооператив «Озеро» дал трещину Вадим Денисенко
Как падет Путин
Как падет Путин Андрей Пионтковский
Элиты фиксируют ошибку Путина
Элиты фиксируют ошибку Путина Михаил Ходорковский