Z-блогер Калашников спрогнозировал Путину тяжелый выбор 5 5.07.2026, 15:03

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Максим Калашников

История пошла к развязке.

Уже к концу года Россия утратит возможность финансировать войну против Украины, считает российский Z-блогер, «рассерженный патриот» Максим Калашников. С печальным для РФ прогнозом он выступил в своем блоге, передает Dialog.UA.

Он отметил, что отказ от захвата Донбасса и заморозка войны по действующей линии фронта станет «гигантским политическим ударом» по главе Кремля Владимиру Путину.

Однако, вероятно, другого выхода уже нет, потому что продолжение войны грозит РФ коллапсом. «Время тяжелых решений, время нелегкого выбора приближается. Потому что у нас растет бюджетный дефицит, затыкать который нечем… К концу года можем столкнуться с невозможностью финансировать войну, силовые структуры. Время истекает. И Зеленский свой план контрэскалации очень вовремя затеял. Нашел момент. Ситуация с бюджетом толкает к очень неприятным решениям, очень непростым», — заявил Калашников.

Он уточнил, что речь идет либо об изъятии банковских вкладов населения, либо о резком урезании расходов, либо о включении печатного станка и девальвации рубля, которая приведет к «ураганной инфляции» и падению всей экономики. Все три варианта очень опасны для режима и самой РФ.

«Выбор стоит между плохим и очень плохим… Мы у очень опасной черты… И очень скоро придется делать выбор: соглашаться на условия Трампа, ЕС и Зеленского, останавливаясь по ЛБС, замораживаться или продолжать войну и налететь на сильнейший не просто экономический, а системный кризис. История пошла к развязке, к добиванию, принуждению нашего бомонда к принятию нелучших условий завершения войны», — констатировал Калашников.

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