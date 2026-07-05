«Не требую заучивать правила наизусть» 2 5.07.2026, 16:03

Елена Зачатко

Фото: Минск-Новости

Учитель из Минска подготовила сразу 16 стобалльников по русскому языку.

Сразу 16 выпускников учителя русского языка и литературы столичной гимназии №39 Елены Зачатко получили 100 баллов на централизованном экзамене (ЦЭ). Для Минска это рекорд.

Всего в этом году столичные выпускники получили более 460 стобалльных сертификатов, а 19 школьников написали ЦЭ сразу на две «сотки». Больше всего максимальных результатов – по русскому.

В интервью информагентству «Минск-Новости» Зачатко призналась, что за результаты учеников она не переживала. По её словам, ребята были очень мотивированы, а на их настрой могли повлиять высокие проходные баллы в вузы в прошлом году.

Педагог отметила, что столь высокий результат – не только её заслуга. В разные годы русский язык у этих классов также преподавала её коллега Ольга Русенко.

По мнению Зачатко, задания ЦЭ по русскому языку в последние два года были несложными. Она считает, что при добросовестной подготовке справиться с ними может каждый.

Сложность в том, что словообразование дети изучают в 6-м классе, а возвращаются к теме только в 10-м. Поэтому задача учителя – вовремя увидеть пробелы и помочь их закрыть.

Секрет своего преподавания Зачатко объяснила просто: подготовка начинается не в выпускном классе. Кроме того, учитель считает важным не ставить на ребенке крест из-за низких оценок. Даже если ученик долго не проявлял себя, он может выйти на высокий результат.

«Я никогда не требую заучивания правила наизусть и даже его не спрашиваю. Зато на каждом уроке много практики, начиная с простых и заканчивая более сложными заданиями для применения правила», – сказала педагог.

Главная мотивация для одиннадцатиклассников – поступление в университет мечты. Большинство выпускников Елены выбирают медицинские и инженерные специальности, а там обычно нужны высокие баллы.

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