«Не требую заучивать правила наизусть»2
- 5.07.2026, 16:03
Учитель из Минска подготовила сразу 16 стобалльников по русскому языку.
Сразу 16 выпускников учителя русского языка и литературы столичной гимназии №39 Елены Зачатко получили 100 баллов на централизованном экзамене (ЦЭ). Для Минска это рекорд.
Всего в этом году столичные выпускники получили более 460 стобалльных сертификатов, а 19 школьников написали ЦЭ сразу на две «сотки». Больше всего максимальных результатов – по русскому.
В интервью информагентству «Минск-Новости» Зачатко призналась, что за результаты учеников она не переживала. По её словам, ребята были очень мотивированы, а на их настрой могли повлиять высокие проходные баллы в вузы в прошлом году.
Педагог отметила, что столь высокий результат – не только её заслуга. В разные годы русский язык у этих классов также преподавала её коллега Ольга Русенко.
По мнению Зачатко, задания ЦЭ по русскому языку в последние два года были несложными. Она считает, что при добросовестной подготовке справиться с ними может каждый.
Сложность в том, что словообразование дети изучают в 6-м классе, а возвращаются к теме только в 10-м. Поэтому задача учителя – вовремя увидеть пробелы и помочь их закрыть.
Секрет своего преподавания Зачатко объяснила просто: подготовка начинается не в выпускном классе. Кроме того, учитель считает важным не ставить на ребенке крест из-за низких оценок. Даже если ученик долго не проявлял себя, он может выйти на высокий результат.
«Я никогда не требую заучивания правила наизусть и даже его не спрашиваю. Зато на каждом уроке много практики, начиная с простых и заканчивая более сложными заданиями для применения правила», – сказала педагог.
Главная мотивация для одиннадцатиклассников – поступление в университет мечты. Большинство выпускников Елены выбирают медицинские и инженерные специальности, а там обычно нужны высокие баллы.