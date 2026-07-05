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«Если зарплата переставала расти — я увольнялся»

  • 5.07.2026, 10:58
  • 2,410
«Если зарплата переставала расти — я увольнялся»
Фото: onliner

Как выглядит бюджет белорусской семьи с доходом 11 000 рублей.

Двое детей, кредит на квартиру, две машины и ежегодный отпуск на море — рассказываем еще одну историю семейного бюджета. Минчанин Кирилл рассказал, как семья живет на 11 000 рублей в месяц, почему он считает эту сумму «обычной жизнью без излишеств» и зачем до сих пор сам красит стены в квартире, пишет Onliner.

«Главный лайфхак оказался не в экономии»

— Я из Минска, отец двоих детей, женат. Годами наблюдал, как друзья и коллеги с семьями выкручиваются: экономят на всем, охотятся за акциями, берут самое дешевое вместо качественного, а отдых сводится к даче. Максимум — дешевый тур. И я прекрасно понимаю почему: двух средних зарплат на четверых банально не хватает на все запросы.

Мой главный лайфхак оказался не в экономии, а в наращивании дохода. Я поставил цель: каждый год увеличивать зарплату на уровень инфляции +10—15%. Если на текущем месте не удавалось договориться или переставал получать новый опыт — уходил. Рост дохода происходил не сам собой. Смена работы, переговоры, прокачка скиллов — это дало результат. Были и неудачные периоды, когда приходилось адаптироваться к новым условиям или проектам, но в целом стратегия работала.

Почти два месяца мы рассказывали про бюджеты белорусов в рамках конкурса. Но хорошие истории о деньгах на этом не заканчиваются — продолжаем искать героев и показывать, как белорусы зарабатывают, тратят, копят и планируют семейный бюджет. Если вы готовы поделиться своей историей, ждем ваш рассказ на почту nz@onliner.by.

Сегодня совокупный доход нашей семьи — около 11 000 рублей в месяц. Для кого-то это много, но для семьи с двумя детьми, на мой взгляд, это уровень обычной жизни без излишеств.

По профессии я проектировщик, жена — провизор. Я начинал больше 15 лет назад с должности техника-проектировщика, затем дорос до главного специалиста. Сейчас я работаю в службе заказчика и управляю проектированием. То есть я перешел от непосредственного выполнения чертежей к организации процесса и контролю на стороне заказчика.

Наши расходы

· Ипотека и кредиты — 2500 рублей (25% от дохода, при рекомендуемых банками 40%).

· Коммуналка, связь, интернет — 600 рублей.

· Допобразование детей (два английских, музыка, два футбола) — 700 рублей.

· Питание на четверых — 1750—2000 рублей.

· Одежда по потребности — 500—700 рублей.

· Транспорт (топливо + плановые ремонты) — 1000—1500 рублей. У нас две машины: одна новая, второй шесть лет. На ремонт машин почти не тратимся, в основном только расходники.

Итого типичные траты — около 8000 рублей. Остаток идет на отпуск, досрочное погашение кредитов или в копилку. Если бы не кредиты, расходы почти вписывались бы в две средние зарплаты, но тогда ни о каком море мечтать бы не пришлось.

Мои лайфхаки, которые работают

Покупка квартиры. Покупать двух- или трехкомнатную квартиру в новостройке без стартового капитала очень дорого. Оптимальнее сначала взять однушку на вторичном рынке, сделать косметический ремонт и пожить в ней пару лет. Первый взнос собрать самим или взять в долг у родственников или друзей, на остальное взять кредит. Если вы стоите на учете в исполкоме как молодая семья — получите налоговый вычет 13%. Важно: вычет оформляется на одного человека один раз (если вы не многодетные).

После погашения части долгов стоит задуматься о расширении. Заключаете двойную сделку, продаете свою однушку и покупаете двух- или трехкомнатную квартиру, недостающую сумму оформляете в кредит. При этом налоговый вычет можно получить уже на второго супруга. Такая цепочка помогает хорошо сэкономить и не погрязнуть в долгах в первые годы семейной жизни.

Ремонт своими руками. Покрасить стены, поклеить обои, заменить розетку или унитаз — этому реально научиться по видео на YouTube. С первого раза может не получиться, со второго или третьего — получится. Через пару лет таких попыток руки становятся золотыми, а расходы на ремонт падают в разы.

Площадки онлайн-объявлений. Там можно продать почти все. Старый линолеум в хорошем состоянии? Заберут с руками. Зеркало, кухонный гарнитур, ванна — все уходит в добрые руки. Детям телефоны покупаю там, так как дети учатся обращаться с вещами, и первые годы это для них расходник.

Дополнительное развитие детей. Бассейн при школе в 4-м классе — отличная экономия на обучении плаванию (правда, не везде так). Музыкальная школа стоит недорого, если ребенку действительно нравится. Английский и кружки: если двое детей ходят в один клуб, просите скидку 5—10%, обычно дают.

Питание. Домашняя еда в контейнерах — классика. Летом дача помогает с овощами и зеленью. Спасибо теще за грядки — даром, но и сил уходит немало.

Отдых. Бюджетный вариант — дача. Некоторые полгода выстраивают маршруты с супервыгодными билетами и жильем, но это не про меня. Я лучше потрачу высвободившееся время на семью или подработку.

В прошлом году удалось прилично сэкономить на отпуске: я работал на Средиземном море, работодатель оплачивал жилье и перелет семьи, почти все лето дети провели на море. В этом году планируем поехать на море на новой машине.

Что дальше?

Увеличение дохода позволило нам не затягивать пояса, а купить квартиру, новую машину, сделать качественный ремонт и каждый год выезжать не на дачу, а к морю.

Следующая цель — закрыть кредиты и откладывать на образование детей в вузе. И да, я до сих пор крашу стены сам. Просто потому, что могу.

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