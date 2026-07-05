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Анжелина Джоли возвращается в Голливуд

  • 5.07.2026, 10:08
Анжелина Джоли возвращается в Голливуд
Анжелина Джоли
Фото: Getty Images

Всерьез и надолго.

Когда-то Анджелина Джоли была неотъемлемой частью кассовых сборов, снимаясь в нескольких блокбастерах в год. Однако в последнее время эта актриса отошла в тень, избегая публичности ради семьи и выпустив лишь один фильм за последние пять лет. Теперь ситуация меняется, утверждает издание Daily Mail.

Джоли несмело вернулась в шоу-бизнес в 2024 году с биографическим фильмом «Мария» об итальянской оперной певице Марии Каллас. Теперь же она дала ясно понять, что вернулась всерьез и надолго. В настоящее время Анджелина находится в рекламном туре по случаю выхода фильма «Кутюр». Там она играет американскую кинорежиссерку, узнающую, что у нее рак груди, когда она находится в Париже во время недели моды.

Этот проект особенно близок Анджелине: ее мать умерла от рака груди в возрасте 56 лет, а сама Джоли в 2013-м перенесла профилактическую двойную мастэктомию (хирургическая операция по полному или частичному удалению молочной железы). Она пошла на нее, узнав, что мутация в одном из генов давала ей оценочный риск развития рака груди в 87% и рака яичников — в 50%.

Находясь в рекламном туре, Джоли призналась, что фактически бросила кино еще до развода с Брэдом Питтом в 2016-м.

«Еще до развода я в каком-то смысле бросила актерство. Я сосредоточилась на режиссуре и думала, что буду заниматься международной деятельностью, — рассказала она в интервью Variety. — Но потом внезапно оказалось, что единственный способ больше бывать дома и уезжать лишь на короткие периоды или зарабатывать приличные деньги — это вернуться к актерству. Я соглашалась только на короткие роли, на съемки рядом с домом или на такие проекты, куда могла взять детей».

Рассуждая о возвращении в профессию, она заявила, что ее «боевой дух» наконец-то вернулся, и поблагодарила за это детей, с гордостью отметив, что они ее «по-прежнему любят, а это о многом говорит». Эти слова выглядели как выпад в адрес 62-летнего Брэда, который в последние годы практически не поддерживает контакт с детьми — на фоне обвинений в том, что Анджелина намеренно настраивала их против него.

«Мои дети почти все достигли 18 лет, и теперь они хотят, чтобы я путешествовала по миру, выходила в свет и занималась разными делами. Они знают меня лучше всех — и при этом по-прежнему любят. А это о многом говорит», — отметила Джоли. Она добавила, что дети «очень поддерживают» ее в том, чтобы она «вновь обрела те стороны себя, проявлять которые раньше, возможно, не чувствовала себя вправе».

Когда речь зашла о том, чтобы двигаться дальше, Анджелина намекнула, что готова снова начать встречаться с кем-то после развода. Она призналась Yahoo Entertainment: «Честно говоря, после развода я ни с кем не встречалась — вот уже десять лет. Поэтому я как-то внушила себе, что эта сторона жизни не является для меня центральной, пока я сосредоточена на детях и семье». Однако роль в «Кутюре», где ее героиня растит дочь и при этом встречается с мужчиной, изменила ее взгляд на вещи. «Мне понадобилось время, чтобы сказать себе: ну и что, она может и дочь любить, и посвящать себя дочери — и при этом нуждаться в этом как женщина и принимать это как женщина», — добавляет она.

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