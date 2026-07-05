На что надеется Путин 4 Виктория Вагнер

5.07.2026, 10:51

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Каковы перспективы продления жизни российского диктатора?

Здоровье диктатора — один из основных показателей стабильности его власти. Независимо от того, как будут развиваться боевые действия, состояние физического и психологического здоровья диктатора будет оказывать определяющее влияние на ситуацию.

Визуально-вербальный анализ

Внимательные наблюдатели заметили у Путина определенные проблемы с артикуляцией. Так, в конце мая 2026 года во время выступления перед выпускниками военной программы Время героев он не смог четко трижды проскандировать «Ура!» (этот эпизод вырезали из трансляций государственного телевидения РФ и материалов пресс-службы Кремля).

Также в недавних видеообращениях заметно, как диктатор периодически заикается, бормочет под нос и с трудом произносит отдельные слова.

О чем может свидетельствовать неправильное произношение слов (научное название — дизартрия)?

С медицинской точки зрения, внезапное или прогрессирующее нарушение четкости речи (невнятная речь, заикание, неспособность произнести слово) чаще всего может быть симптомом:

сосудистых нарушений головного мозга (инсульты, микроинсульты, ишемические атаки и т. д.);

нейродегенеративных заболеваний (например, болезни Паркинсона);

онкологических процессов или последствий терапии;

психоэмоционального и физического истощения.

Дальнейшие факты свидетельствуют о том, что четвертый вариант точно присутствует у Путина, а о других причинах никаких профессиональных выводов сделать невозможно из-за отсутствия информации для анализа.

Видеозаписи выступления Путина на съезде Единой России 28 июня 2026 года уже показывают его в обычной рабочей форме, способного произносить длинные речи.

Наиболее информативными, с точки зрения его возможности передвигаться, являются несколько минут видео с его посещения 24 июня Летно-исследовательского института имени М.М. Громова в Жуковском.

На видео диктатор плавно, но уверенно движется и самостоятельно поднимается по трапу самолета.

Итак, пока нет оснований рассчитывать на резкое ухудшение его здоровья. Но…

Имитация научных исследований?

Осознавая свою уязвимость ввиду возраста и состояния здоровья, Путин еще в 2025 году запустил Национальный проект Новые технологии сохранения здоровья, реальная задача которого — найти секрет долголетия для самого диктатора.

Проект подчиняется дочери Владимира Путина, Марии Воронцовой. Некоторые пишут, что она имеет соответствующую квалификацию. Но стоит обратить внимание, что она окончила не специализированное медицинское учебное заведение, а профильный факультет МГУ, то есть ее квалификация не является самой высокой даже по российским меркам.

В конце мая издание The Wall Street Journal опубликовало подробное расследование, в котором пришло к выводу, что за этот короткий период Кремль выделил на реализацию программы Новые технологии сохранения здоровья (Путина) не менее 26 миллиардов долларов.

Комментаторы The Wall Street Journal крайне скептически отнеслись к возможным результатам этой программы. Они аргументируют это, в частности, тем, что в отличие от аналогичных западных проектов, (финансируемых такими миллиардерами, как Джефф Безос или Сэм Альтман), российские исследования почти не публикуются в авторитетных международных рецензируемых журналах.

Среди других причин, по которым российская программа путинского «бессмертия», вероятно, провалится, можно выделить следующие:

Культура «подхалимства» вместо настоящей науки. Российские ученые, покинувшие страну после начала полномасштабного вторжения, отмечают, что руководители проекта ориентируются на личные фобии диктатора. Вместо объективных исследований институты вынуждены готовить отчеты, которые просто сообщают диктатору то, что он хочет услышать. Этим они гарантируют себе дальнейшее финансирование и благосклонность Кремля.

Системная коррупция и размытый бюджет. Несмотря на громко заявленные 26 миллиардов долларов, в условиях российской государственной системы значительная часть этих средств рискует быть разворованной или перенаправленной на другие проекты.

Нереалистичные сроки. Программа года ставит целью вырастить или напечатать полноценные человеческие органы для трансплантации уже к концу текущего десятилетия, то есть к 2030 году. Ученые отмечают: биопечать тканей и ксенотрансплантация (пересадка органов животных) находятся на ранних стадиях развития во всем мире, и реализовать такие технологические прорывы за 4−5 лет, особенно в стране, находящейся под санкциями, невозможно.

Традиция советского «псевдонаучного оккультизма». Историки и критики напоминают, что одержимость российских и советских лидеров идеей бессмертия всегда граничила с шарлатанством, — от экспериментов по омоложению кровью во времена Сталина до современного увлечения российской элиты ваннами с кровью оленьих рогов. Братья Михаил и Юрий Ковальчуки во время пандемии «обрабатывали» Путина и раздували идею бессмертия и борьбы со старением. Именно эти братья являются в России главными идеологами «научного» оккультизма, радикальной конспирологии и псевдонауки.

В чем The Wall Street Journal может ошибаться?

Есть два малозаметных аспекта, которые могут не учитывать цивилизованные эксперты.

Во-первых, всегда существует вероятность того, что российские ученые сотрудничают с китайскими. Или хотя бы проверяют у них свои исследования. А уровень китайской науки не стоит недооценивать.

Второе — самое главное: у государства такого типа, как Россия, нет ограничений на эксперименты над людьми.

Речь идет не о законности таких экспериментов, а именно об их доступности.

В России существуют базовые законодательные ограничения на проведение медицинских экспериментов на людях, закрепленные в Конституции и специальных законах. На бумаге они соответствуют международным стандартам, но на практике имеют существенные расхождения и недостатки в правоприменении.

Разработки в сфере биопечати тканей, ксенотрансплантации (выращивание органов у свиней) или использования криокамер могут классифицироваться не как «клинические испытания лекарств», а как «экспериментальные медицинские технологии», где даже формальный юридический контроль значительно слабее.

Институты, ведущие эти разработки, имеют статус «стратегических», что позволяет им засекречивать результаты и получать индивидуальные законодательные исключения (так называемые «правовые режимы для инноваций»).

Международная изоляция не позволяет проверить, нет ли этических нарушений. Российским разработчикам больше не нужно отчитываться перед международными регулирующими органами (FDA или EMA).

Есть косвенные доказательства того, что исследования на людях в России действительно проводятся. Могут ли они привести к каким-либо открытиям, способным существенно продлить жизнь диктатора? Вопрос остается открытым.

Виктория Вагнер, nv.ua

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