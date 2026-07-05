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Путин час убеждал Трампа в «успехах» на фронте и «захвате» Константиновки

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  • 5.07.2026, 10:44
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Путин час убеждал Трампа в «успехах» на фронте и «захвате» Константиновки

Россияне даже не контролируют большую часть этого города.

В субботу, 4 июля, состоялся телефонный разговор президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным. Он продлился более 1 часа. Об этом сообщили российские СМИ, ссылаясь на помощника диктатора РФ Юрия Ушакова, передает Dialog.UA.

Он утверждает, что звонок якобы состоялся по инициативе американской стороны. Путин поздравил Трампа с 250-летием независимости Соединенных Штатов, а также призывал его возобновить трехсторонний «мирный» формат переговоров по Украине.

Глава Кремля пытался убедить лидера США, что Украина и Европа «делают ставку на затягивание конфликта», а также утверждал, что «обязательно» захватит всю территорию Донбасса.

Он также жаловался, что европейцы якобы «исходят из ложного восприятия ситуации и положения дел на ЛБС». При этом он откровенно лгал Трампу о захвате всей Константиновки.

Со слов Ушакова, Путин в ходе разговора «обрисовал картину реальной обстановки на поле боя», где российские Вооруженные силы якобы «уверенно наступают».

Важно отметить, что полного контроля над Константиновкой у ВС РФ нет, что подтверждают влиятельные военные аналитические центры: DeepState и Институт изучения войны (ISW).

Более того, по их оценкам, россияне даже не контролируют большую часть этого города. По данным российского Z-блогера Ильи Ремесло, нашумевшее совещание Путина в военной форме было проведено специально для Трампа.

Так глава Кремля пытался убедить американского лидера в своих успехах на фронте. «Вчера различные злые языки утверждали, что и «совещание» в военной форме было подстроено под Трампа. Чтобы переубедить его, что у нас дела круче, чем у Зеленского. Я вчера лишь посмеялся. А вот сегодня, увидев как весь госаппарат во главе с Путиным бегает за Трампом, уже не смеюсь. Представляете, насколько плохи у Путина дела, что он таким харрасментом пытается снова переманить Трампа? Что вообще происходит-то?» — написал Z-патриот.

Стоит отметить, что перед этим разговором состоялась телефонная беседа Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским. По словам лидера Украины, обсуждалась «текущая ситуация на фронте и в дипломатии».

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