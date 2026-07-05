В NASA удивили загадочным снимком Марса 5.07.2026, 9:53

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В Сети заговорили о следах инопланетян.

Фотография, полученная марсоходом NASA Curiosity, вновь стала поводом для обсуждений возможного существования разумной жизни на Марсе.

На одном из панорамных снимков, сделанных в кратере Гейл, часть пользователей интернета обратила внимание на необычную скальную структуру, напоминающую руины древнего строения с входом, сообщает Daily Mail.

Панорама была сделана во время исследования кратера Гейл, где марсоход работает с 2012 года. Среди обычного марсианского ландшафта энтузиасты заметили объект, который, по их мнению, внешне похож на искусственное сооружение.

Одним из тех, кто поддержал такую версию, стал исследователь Скотт С. Воринг, автор сайта UFO Sightings Daily. Он предположил, что обнаруженная форма напоминает постройку из материала, похожего на глину, и могла использоваться в качестве укрытия.

«То, что выглядит как высеченные валуны, на самом деле представляет собой стены из глинистого материала и вход, созданный разумными существами, которым требовалась защита от непогоды. Такие сооружения были у нас на Земле в древности, и такие же были у них на Марсе очень давно», - заявил он.

На вопрос о том, насколько вероятно искусственное происхождение объекта, Воринг ответил: «Шансы на то, что это сооружение создали разумные существа… 100%».

В NASA подобные предположения пока не комментировали. Однако ранее агентство уже объясняло происхождение похожих объектов, попавших на снимки Curiosity в 2022 году.

«На этом холме на горе Шарп имеется ряд естественных открытых трещин, в том числе одна высотой около 30 сантиметров и шириной 40 сантиметров, которая по размерам напоминает дверцу для собаки. Такие виды открытых трещин являются обычным явлением для коренных пород как на Земле, так и на Марсе», - заявляли тогда в NASA.

В агентстве также подчеркивают, что до настоящего времени не получили никаких подтверждений существования жизни на Марсе - ни современной, ни существовавшей в прошлом.

Мнения пользователей сети также разделились. Одни считают, что необычная форма объясняется игрой света и естественной эрозией пород.

«Нет, это просто скальное образование. Я, безусловно, считаю, что там могут быть входы, но это выглядит просто как тень», - написал один из пользователей X.

В то же время другие уверены, что объект слишком необычен для природного происхождения.

«Это выглядит как творение рук человека», - писали одни.

«Это не проделка природы! Углы слишком острые, как у прямоугольника, чтобы образоваться естественным путем. Это было построено кем-то или чем-то», - утверждали другие.

Скотт Воринг уже много лет публикует снимки с Марса, на которых, по его мнению, можно увидеть следы древних сооружений или искусственных объектов. Подобные публикации регулярно становятся поводом для оживленных дискуссий среди сторонников и скептиков.

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