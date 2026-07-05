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The Times: Секретный батальон ВСУ наносит регулярные удары по Москве

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  • 5.07.2026, 8:44
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The Times: Секретный батальон ВСУ наносит регулярные удары по Москве
Фото: The Times

Служба в подразделении регулируется строгими правилами.

Украинский батальон беспилотных систем «Kairos», входящий в состав 414-й бригады «Птахи Мадяра», выполняет ряд особых миссий. Они заключаются в нанесении ударов по глубокому тылу России, включая Москву.

Служба в подразделении регулируется строгими правилами: военнослужащим запрещен алкоголь, они не могут рассказывать даже близким, где именно служат. Кроме того, бойцы регулярно проходят проверку на полиграфе на предмет соблюдения секретности, пишет The Times.

В составе батальона есть и иностранцы — бывшие военные спецназовцы из Великобритании, США, других стран Европы и Японии. Командир с позывным «Рэй» рассказал, что подразделение является одним из приоритетных объектов для российских ответных ударов.

Командир подразделения с позывным "Рей"
Фото: The Times

Командир объяснил общую цель подразделения: сделать войну настолько затратной для Кремля, чтобы заставить его пойти на мир. Он добавляет, что дроны одинаково поражают все цели — и нефтезавод, и Кремль.

За последние две недели батальон нанес ряд ударов вглубь России, в частности по Москве и Санкт-Петербургу. Командир роты «Панама» напомнил, что еще недавно Россия рассчитывала захватить Украину за несколько дней, а теперь сама ощущает последствия войны, назвав это справедливой расплатой.

По словам «Рея», батальон существует около 200 дней и за это время поразил значительное количество целей. По его словам, это ставит российское командование перед выбором — перебросить ПВО в Москву или оставить без прикрытия другие стратегические районы, включая оккупированный Крым.

Командир "Панама" из подразделения Cairos
Фото: The Times

Оба командира присоединились к обороне с первого дня полномасштабного вторжения, а позже служили в силах специальных операций. После одного из последних запусков пять из восьми дронов поразили цели, а на следующий день российские источники сообщили об атаке на центр космической связи в подмосковной Дубне.

Один из офицеров бригады отметил, что для военных эти операции — это личный мотив. Таким образом они пытаются отомстить врагу за то, что он сделал с Украиной и их сослуживцами.

«Это месть не только за террор, обрушившийся на наши семьи. Это месть за наших собратьев, которые были мирными людьми со своими мечтами, но погибли. И это месть за те годы, которые война отняла у нас, у наших детей и у наших семей», — сказал он.

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