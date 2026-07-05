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В Крыму почти исчезло уличное освещение

  • 5.07.2026, 8:22
В Крыму почти исчезло уличное освещение

После ударов по энергетике.

Продолжающиеся удары Украины по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма привели к почти полному исчезновению наружного освещения на полуострове.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Крым почти остался без наружного освещения

В ISW отметили, что в течение последнего года Украина систематически наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму.

В результате, как подчеркивают аналитики, полуостров практически лишился наружного освещения в ночное время.

Эксперты также указывают, что украинские войска продолжают кампанию по поражению военных и логистических объектов России на оккупированной территории.

Под удар попали подстанции и газовая инфраструктура

Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что 3 июля украинские военные поразили ряд энергетических объектов, среди которых подстанции «Тарханкут», «Выпасное», «Белогорск», «Саки», «Таврия», «Николаевка», «Старый Крым», «Западно-Крымская», а также газокомпрессорную станцию «Ключи».

Данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS также зафиксировали тепловые аномалии в районах, где расположены эти объекты.

Продолжаются удары по военным объектам

По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы также атаковали железнодорожный мост через Красногвардейский канал, станцию радиоэлектронной борьбы возле Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе.

Кроме того, СБУ сообщила о повторном ударе по военному аэродрому Саки. По информации ведомства, были повреждены семь самолетов и семь ангаров, где размещались Су-30СМ, Су-30 и Су-24.

Также украинские военные поразили два ангара для хранения беспилотников «Шахед» на аэродроме Гвардейское. Опубликованные 3 июля спутниковые снимки подтверждают повреждение этих объектов.

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