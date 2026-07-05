В Крыму почти исчезло уличное освещение
- 5.07.2026, 8:22
После ударов по энергетике.
Продолжающиеся удары Украины по энергетической инфраструктуре оккупированного Крыма привели к почти полному исчезновению наружного освещения на полуострове.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Крым почти остался без наружного освещения
В ISW отметили, что в течение последнего года Украина систематически наносила удары по объектам энергетической инфраструктуры в оккупированном Крыму.
В результате, как подчеркивают аналитики, полуостров практически лишился наружного освещения в ночное время.
Эксперты также указывают, что украинские войска продолжают кампанию по поражению военных и логистических объектов России на оккупированной территории.
Под удар попали подстанции и газовая инфраструктура
Командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщил, что 3 июля украинские военные поразили ряд энергетических объектов, среди которых подстанции «Тарханкут», «Выпасное», «Белогорск», «Саки», «Таврия», «Николаевка», «Старый Крым», «Западно-Крымская», а также газокомпрессорную станцию «Ключи».
Данные системы мониторинга пожаров NASA FIRMS также зафиксировали тепловые аномалии в районах, где расположены эти объекты.
Продолжаются удары по военным объектам
По данным Генерального штаба ВСУ, украинские силы также атаковали железнодорожный мост через Красногвардейский канал, станцию радиоэлектронной борьбы возле Артемовки и подразделение радиоэлектронной разведки в Севастополе.
Кроме того, СБУ сообщила о повторном ударе по военному аэродрому Саки. По информации ведомства, были повреждены семь самолетов и семь ангаров, где размещались Су-30СМ, Су-30 и Су-24.
Также украинские военные поразили два ангара для хранения беспилотников «Шахед» на аэродроме Гвардейское. Опубликованные 3 июля спутниковые снимки подтверждают повреждение этих объектов.