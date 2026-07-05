В центре Гродно продают 120-летний дом 5.07.2026, 4:39

Сколько стоит историческая ценность.

В центре Гродно выставили на продажу историческое здание, пишет газета «Вечерний Гродно».

Это не первая попытка продажи бывшего лабораторного корпуса Гродненского государственного университета им. Янки Купалы.

Здание на улице Ленина стоит с 1900 года, общая площадь строения – 730 м2. Продажа предполагает его реконструкцию под центр досуга или спортивный клуб.

Все действия с объектом придется согласовывать с Минкультом, поскольку дом является историко-культурной ценностью.

Начальная цена лота, как пишет издание, снова снижена и составляет 830 тысяч рублей. Торги пройдут на электронной торговой площадке «БУТБ-Имущество» 29 июля 2026 года.

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