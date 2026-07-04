Сборная Марокко победила Канаду 4.07.2026, 23:03

И стала первым четвертьфиналистом ЧМ-2026.

Футболисты сборной Марокко обыграли команду Канады в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Матч в Хьюстоне закончился со счетом 3:0.

Дубль оформил Аззедин Унаи (50-я и 82-я минуты), также отличился Суфьян Рахими (90+8).

На 22-й минуте встречи лучший бомбардир сборной Марокко на турнире Исмаэль Сайбари (три гола) был заменен из-за повреждения.

Матч стал первым в истории очным противостоянием двух команд в плей-офф мировых первенств — на групповом этапе ЧМ-2022 сборная Марокко победила Канаду со счетом 2:1.

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