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OSINT-аналитик разоблачил карты Минобороны РФ для Путина

  • 5.07.2026, 3:37
OSINT-аналитик разоблачил карты Минобороны РФ для Путина

Разница с реальными данными составила около 1900 квадратных километров.

На совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск РФ 3 июля отчитывавшиеся Владимиру Путину об успехах генералы сидели на фоне неразмытых карт. Позднее на сайте Кремля эти кадры были опубликованы в хорошем разрешении. OSINT-аналитик под ником M0nstas сравнил карты Минобороны России с картами украинского проекта DeepState, пишет «Агентство».

Первое за полгода посещение Путиным пункта управления должно было продемонстрировать успех российской армии и было наполнено перечислением разных населенных пунктов, которые российские военные, по данным Минобороны России, либо захватили, либо собирались захватить. Свои отчеты генералы зачитывали на фоне карт. В прошлые разы такого не было: 27 декабря карты были размыты, а 30 ноября их на стенах не было.

Разница между картами Минобороны России и DeepState составляет 1900 кв. км, пишет M0nstas. На первой карте к посту разница выделена желтым, на двух остальных — розовым. Данные DeepState по территориям под контролем России даны красным.

Кроме Константиновки, занятыми Россией на карте Минобороны объявлены Часов Яр и территории к западу от города. Кроме того, внутри занятых Россией территорий оказался город Орехов.

На картах Минобороны РФ также утверждается, что российские войска вплотную приблизились к поселку Покровское в Днепропетровской области. При этом, согласно карте DeepState, ВС РФ только приближаются к поселку Терноватое в 20 км от Покровского.

Фото: M0nstas

Аналогичная ситуация с городом Николаевка. На картах Минобороны российская армия уже вошла в город. Из карт DeepState следует, что даже не приближалась.

На картах Минобороны российские войска гораздо ближе к городу Запорожье, чем на картах DeepState.

Разницу в российских завоеваниях на картах Минобороны и DeepState можно назвать припиской, сказал в разговоре с «Агентством» военный аналитик Кирилл Михайлов. Карты DeepState существенно ближе к реальности, отметил он.

Фото: M0nstas

При этом разница между словами президента и картой DeepState еще больше. Путин сказал, что с начала года Россия захватила более 3000 кв. км, а, по данным DeepState, только 770 кв. км.

3 июля поздно вечером Кремль обнародовал кадры первого за полгода посещения Путиным вспомогательного пункта управления Объединенной группировки войск РФ в Украине. Здесь президенту ожидаемо доложили о «взятии» Константиновки и других «продвижениях» российской армии.

Очень позднее время публикации, вероятно, было связано с желанием сделать событие более заметным для США.

Фото: M0nstas

Комментируя ролик с Путиным, Владимир Зеленский прямо пишет: «Путин решил солгать миру и Президенту Америки о ситуации на фронте: он заявляет о якобы захвате Россией Константиновки на Донбассе. Конечно, это неправда — это просто очередная российская ложь, чтобы запустить хоть какую-то новость».

После этого Зеленский предложил Путину встретиться в Константиновке: «Если Константиновка сейчас под контролем России, то, вероятно, у Путина не будет проблем встретиться со мной там и найти дипломатические решения, чтобы наконец закончить войну». Однако в том же посте президент Украины сомневается, что лидер России решится на это, поскольку «правда сильно отличается от слов».

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