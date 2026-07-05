В Барановичах подростка ударило током на железной дороге
- 5.07.2026, 2:16
Он попал в реанимацию с тяжелыми ожогами.
В Барановичах 16-летний подросток получил тяжелейшие ожоги после поражения электрической дугой на железной дороге. Он находится в реанимации, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
Ночью мальчик находился в запрещенной зоне на территории железнодорожных путей, где проходит контактная сеть напряжением 27 тысяч вольт. В результате воздействия электрической дуги его отбросило в сторону.
Пострадавшего госпитализировали с термическими ожогами 65% поверхности тела и множественными травмами.
В милиции напомнили, что на объектах железной дороги запрещено подниматься на крыши вагонов, опоры контактной сети и линий электропередачи, прикасаться к проводам, играть вблизи контактной сети, а также приближаться к оборванным проводам. Электрический ток высокого напряжения может поразить человека даже без непосредственного контакта с проводом.