Белорусская таможня пресекла ввоз крупной партии товаров из РФ
- 5.07.2026, 6:50
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Груз везли без документов.
Крупную партию «иностранных товаров народного потребления», поступивших на территорию ЕАЭС «в обход таможенного оформления», обнаружили могилевские таможенники.
По информации Государственного таможенного комитета, в рамках «специальных мероприятий» при въезде в Беларусь из России был проверен автомобиль DAF белорусской компании-перевозчика. Грузовик транспортировал 88,5 тыс. единиц товаров (одежда, обувь, кожаная галантерея, чехлы для мобильных телефонов и др.) стоимостью более 4 млн рублей (около 1,4 млн долларов).
Отмечается, что у водителя не было необходимых транспортных и грузосопроводительных документов на «товар, планируемый к дальнейшей реализации на территории Беларуси».
В отношении юридического лица начат административный процесс по ст. 13.12 КоАП (нарушение порядка приобретения, хранения, использования в производстве, транспортировки, отпуска и реализации товаров). Санкция по этой статье для индивидуальных предпринимателей и юрлиц — штраф до 50% стоимости «предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров».