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На юг Франции возвращается экстремальная жара

  • 5.07.2026, 5:42
На юг Франции возвращается экстремальная жара
ФОТО: LOIC VENANCE / AFP

Температура местами поднимется до 40°C.

На юг Франции после небольшого перерыва возвращается экстремальная жара, местами возможны пики до 40 °C, сообщает Le Figaro.

Национальное метеорологическое агентство Météo-France в субботу сообщило, что с воскресенья, 5 июля, в семи южных департаментах объявляется «оранжевый» уровень предупреждения из-за жары; в некоторых из них он действовал уже 4 июля.

Столбик термометра в самые жаркие часы дня будет достигать 35–37 °C, местами – 40 °C.

На остальной территории страны, кроме районов у побережья Ла-Манша, ожидаются температуры выше 30°C.

В районах вокруг Средиземного моря, кроме того, ожидается сильный ветер, который дополнительно усиливает пожарную опасность. Как известно, в регионе уже борются с рядом лесных пожаров.

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