Молдова окончательно закрыла «Русский дом» в Кишиневе
- 5.07.2026, 8:07
Часть его функций передали посольству РФ.
Российский культурный центр в Кишиневе официально прекратил работу. После решения властей Молдовы часть его функций передали посольству РФ.
Об этом сообщает Newsmaker.
Посольство России в Молдове сообщило, что Российский центр науки и культуры («Русский дом») в Кишиневе завершил работу 4 июля. Закрытие произошло после решения молдавских властей о прекращении действия соответствующего соглашения.
«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что в связи с решением молдавского правительства Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе прекращает свою работу», — отметили в учреждении.
Часть функций передали посольству
В российской дипмиссии заявили, что работа в гуманитарной сфере продолжится в рамках полномочий, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.
Также в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше развивать гуманитарные контакты с Молдовой, заявив, что ограничения «не ослабят интерес к русской культуре».
В Приднестровье хотят открыть новый центр
После объявления о закрытии «Русского дома» глава внешнеполитического ведомства непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерении открыть аналогичный «русский центр» в регионе.
Однако в Бюро реинтеграции Молдовы отметили, что представители Тирасполя не обладают законными полномочиями для принятия подобных решений.
Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь добавил, что создание такого центра возможно только на основании двустороннего соглашения между Молдовой и Россией.
Министр культуры Молдовы Кристиан Жардан также напомнил, что через Российский центр науки и культуры молодежь направляли на обучение в РФ, и заявил о рисках для граждан страны.
Спикер парламента Игорь Гросу назвал инициативу с открытием нового центра в Приднестровье очередной российской провокацией.
Российский центр науки и культуры работал в Кишиневе с 2009 года на основании межправительственного соглашения.
В 2025 году власти Молдовы приняли решение о его денонсации, объяснив это неоднократными нарушениями воздушного пространства страны российскими беспилотниками, а в декабре прошлого года официально уведомили Москву о прекращении действия документа.