Молдова окончательно закрыла «Русский дом» в Кишиневе 5.07.2026, 8:07

Часть его функций передали посольству РФ.

Российский культурный центр в Кишиневе официально прекратил работу. После решения властей Молдовы часть его функций передали посольству РФ.

Об этом сообщает Newsmaker.

Посольство России в Молдове сообщило, что Российский центр науки и культуры («Русский дом») в Кишиневе завершил работу 4 июля. Закрытие произошло после решения молдавских властей о прекращении действия соответствующего соглашения.

«С глубоким сожалением мы вынуждены сообщить, что в связи с решением молдавского правительства Российский центр науки и культуры (Русский дом) в Кишиневе прекращает свою работу», — отметили в учреждении.

Часть функций передали посольству

В российской дипмиссии заявили, что работа в гуманитарной сфере продолжится в рамках полномочий, предусмотренных Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года.

Также в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше развивать гуманитарные контакты с Молдовой, заявив, что ограничения «не ослабят интерес к русской культуре».

В Приднестровье хотят открыть новый центр

После объявления о закрытии «Русского дома» глава внешнеполитического ведомства непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев заявил о намерении открыть аналогичный «русский центр» в регионе.

Однако в Бюро реинтеграции Молдовы отметили, что представители Тирасполя не обладают законными полномочиями для принятия подобных решений.

Вице-премьер по реинтеграции Валериу Киверь добавил, что создание такого центра возможно только на основании двустороннего соглашения между Молдовой и Россией.

Министр культуры Молдовы Кристиан Жардан также напомнил, что через Российский центр науки и культуры молодежь направляли на обучение в РФ, и заявил о рисках для граждан страны.

Спикер парламента Игорь Гросу назвал инициативу с открытием нового центра в Приднестровье очередной российской провокацией.

Российский центр науки и культуры работал в Кишиневе с 2009 года на основании межправительственного соглашения.

В 2025 году власти Молдовы приняли решение о его денонсации, объяснив это неоднократными нарушениями воздушного пространства страны российскими беспилотниками, а в декабре прошлого года официально уведомили Москву о прекращении действия документа.

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