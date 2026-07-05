«Сильный сигнал» из Гааги должен заставить Путина прекратить войну» 5.07.2026, 9:47

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Фото: Getty Images

Премьер-министр Нидерландов призвал к давлению на РФ.

Для усиления давления на российского диктатора Владимира Путина и принуждения РФ к прекращению войны в Украине Европа должна быть единой на всех уровнях, в том числе и в рамках ОБСЕ. Об этом заявил премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен во время 33-й ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, цитирует «Укринформ».

«Чрезвычайно важно постоянно помнить, что Украина защищает не только свою территорию и своих граждан. Она защищает мир и безопасность на нашем континенте. Она также защищает основанный на правилах международный правопорядок, включая ОБСЕ и обязательства, которые мы все на себя взяли. Именно поэтому Нидерланды твердо поддерживают Украину и будут продолжать это делать. Чрезвычайно важно, чтобы мы все сохраняли единство и не сбавляли темп в поддержке Украины и усилении давления на Россию, ведь это уже доказало свою эффективность», - подчеркнул он.

Кроме того, Йеттен призвал к единству в рамках ОБСЕ и других международных форматов.

«Нам нужно европейское единство на всех уровнях, в том числе в рамках ОБСЕ, чтобы максимально усилить давление на Путина и заставить Россию прекратить эту войну. Мы должны показать Путину, что единственный путь - это немедленное прекращение огня и участие в содержательных переговорах о справедливом и прочном мире. Я призываю вас послать этот сильный сигнал из Гааги в Москву», - отметил политик.

Также премьер-министр Нидерландов призвал Россию срочно освободить троих незаконно удерживаемых сотрудников ОБСЕ.

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