В Нью-Йорке загорелся Бруклинский мост из-за фейерверк-шоу, приуроченного ко Дню независимости США 5.07.2026, 11:55

Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

Пожар произошел на пешеходной части моста.

Вечером 4 июля во время празднования Дня независимости США на Бруклинском мосту в Нью-Йорке возник пожар из-за фейерверк-шоу, пишет The New York Times.

Пожар произошел на пешеходной части моста, где как раз запускали праздничные фейерверки. Как сообщили в полиции, сообщение о пожаре поступило в 21:32. Спасатели прибыли на место и уже после 22:00 полностью ликвидировали возгорание.

В полиции заявили, что пожар «с большой вероятностью» был вызван фейерверками, информации о пострадавших не поступало.

Fire breaks out on Brooklyn Bridge following fireworks display https://t.co/sXqV7DqZkM pic.twitter.com/wv7klvc9Z7 — New York Post (@nypost) July 5, 2026

Фотограф New York Times запечатлел огонь как минимум в четырех разных точках на мосту. После завершения фейерверкового шоу в центральной части сооружения заметили пожарную машину. До позднего вечера движение по мосту оставалось полностью перекрытым как для транспорта, так и для пешеходов.

Очевидцы, которые смотрели салют с набережной, сначала не могли понять, является ли возгорание частью праздничного шоу или это настоящий пожар.

Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

Фото: REUTERS/Angelina Katsanis

«Совершенно очевидно, что для коренных жителей Нью-Йорка это не было частью шоу. Это необычно, ситуация вышла из-под контроля», — сказала одна из зрительниц.

4 июля США отпраздновали 250-летие независимости. В этот день в 1776 году 13 колоний Северной Америки приняли Декларацию независимости от Британской империи.

Празднование в Вашингтоне прошло с существенными изменениями в программе из-за экстремальных погодных условий. Организаторы мероприятия планировали установить новый мировой рекорд по масштабности пиротехнического шоу, анонсировав запуск 850 000 фейерверков на Национальной аллее.

Однако аномальная жара вынудила Службу национальных парков США полностью отменить традиционный Национальный парад в честь Дня Независимости в целях безопасности участников и посетителей.

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