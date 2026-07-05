Сформирована первая пара 1/4 финала ЧМ-2026
- 5.07.2026, 12:25
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Франция идет дальше.
Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира 2026.
В ночь на 5 июля французы минимально одолели команду Парагвая со счетом 1:0 благодаря реализованному пенальти Килиана Мбаппе, пишет sport.ua.
В 1/4 финала ЧМ-2026 Франция сыграет против сборной Марокко, которая разгромила Канаду 3:0.
Франция и Марокко образовали первую четвертьфинальную пару этого чемпионата мира.
Французы выиграли пять поединков на ЧМ-2026 – на групповом этапе подопечные Дидье Дешама разобрались с Сенегалом, Ираком и Норвегией, а на старте плей-офф выбили Швецию.
Чемпионат мира 2026. 1/8 финала, 5 июля
Парагвай – Франция – 0:1
Гол: Мбаппе, 70 (пен.)
Пары 1/8 финала ЧМ-2026:
04.07. 20:00. Канада – Марокко – 0:3
05.07. 00:00. Парагвай – Франция – 0:1
05.07. 23:00. Бразилия – Норвегия
06.07. 03:00. Мексика – Англия
06.07. 22:00. Португалия – Испания
07.07. 03:00. США – Бельгия
07.07. 19:00. Аргентина – Египет
07.07. 23:00. Швейцария – Колумбия
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