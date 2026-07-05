Медведев оскорбил Иран 5.07.2026, 13:07

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Дмитрий Медведев

Фото: Getty Images

Опубликовал загадочное видео после поста о смерти Хаменеи.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оскорбил своих союзников - режим в Иране.

Ночью 4 июля он опубликовал в Telegram видео со свиньей сразу после поста о смерти верховного лидера Али Хаменеи. Запись была удалена уже спустя пару минут после публикации, но этого времени хватило, чтобы пост заметили, передает Dialog.UA.

На видео свинья стоит в грязной луже и что-то жует. Никаких пояснений к ролику не было. Сам Медведев хранит молчание по поводу инцидента. Видео выглядело крайне неуместно и оскорбительно, так как предыдущий пост Медведева - это сообщение о поездке в Тегеран на похороны Хаменеи.

Отметим, что Иран - это исламская страна. Свинья там считается наджис (ритуально нечистым) животным. Ее не просто нельзя есть, речь идет о глубоком культурном и религиозном отвращении. Для большинства иранцев, особенно религиозных, свинья - это символ грязи и нечистоты.

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