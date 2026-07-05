Слабый аргумент Кремля

Слабый аргумент Кремля5
- Аббас Галлямов
- 5.07.2026, 12:38
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Без расстрела Герасимова не обойтись.
Итак, в ответ на предложение Зеленского провести переговоры с Путиным в Константиновке, Кремль предсказуемо заявил, что ждет того в Москве. Устами Пескова было подчеркнуто, что столицей России является все-таки не Константиновка, а именно Москва.
Аргумент слабый. Если взять за точку отсчета утверждение о том, что переговоры должны проходить обязательно в Москве, то непонятно, почему недавний саммит Россия – АСЕАН прошел в Казани. Если же вспомнить более давнюю историю, то мы увидим, что Путин проводил встречи с лидерами зарубежных государств во Владивостоке, в Сочи, в Уфе, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в большинстве из этих мест – по несколько раз. То есть, аргумент о том, что встретиться с Зеленским в Константиновке нельзя, потому что та, дескать, не является столицей России, можно отринуть как неработающий.
Если Кремль срочно не придумает сейчас другого объяснения, нам останется предполагать, что единственная причина отказа в том, что Константиновка – это вообще не Россия.
Я же говорю, без расстрела Герасимова, в очередной раз обманувшего президента, не обойтись.
Аббас Галлямов, «Телеграм»