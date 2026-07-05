Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира 1 5.07.2026, 13:11

Фото: Getty Images

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил юбилейный, 150-й гол сборной Франции на чемпионатах мира, пишет sport.ua.

Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.

Таким образом, Франция стала четвертой сборной в истории мундиалей со 150+ забитыми мячами.

Больше французов на мировых первенствах забивали только Бразилия (246), Германия (243) и Аргентина (163).

Топ-10 сборных с самым суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира

246 – Бразилия

243 – Германия/ФРГ

163 – Аргентина

150 – Франция

128 – Италия

116 – Испания

112 – Англия

107 – Нидерланды

92 – Уругвай

87 – Швеция

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