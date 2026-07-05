Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира

Гол Мбаппе стал 150-м забитым мячом сборной Франции на чемпионатах мира1
- 5.07.2026, 13:11
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
27-летний нападающий мадридского Реала Килиан Мбаппе забил юбилейный, 150-й гол сборной Франции на чемпионатах мира, пишет sport.ua.
Произошло это в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против сборной Парагвая.
Таким образом, Франция стала четвертой сборной в истории мундиалей со 150+ забитыми мячами.
Больше французов на мировых первенствах забивали только Бразилия (246), Германия (243) и Аргентина (163).
Топ-10 сборных с самым суммарным количеством забитых мячей на чемпионатах мира
246 – Бразилия
243 – Германия/ФРГ
163 – Аргентина
150 – Франция
128 – Италия
116 – Испания
112 – Англия
107 – Нидерланды
92 – Уругвай
87 – Швеция