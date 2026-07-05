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Россия увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума

  • 5.07.2026, 12:55
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Россия увеличила импорт бензина из Беларуси до исторического максимума

Но это едва ли сможет покрыть потребности российского топливного рынка.

В июне 2026 года Россия резко увеличила импорт бензина из Беларуси. Об этом пишет российское издание «Ведомости», которое ознакомилось с данными Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным агентства, за период с 1 по 25 июня 2026 года импорт белорусского бензина в Россию достиг 141 тысячи тонн, что в 2,4 раза превышает объем поставок за весь май.

Для сравнения: в июне 2025 года объем импорта бензина из Беларуси был незначительным — он составил лишь 1 тыс. тонн.

Однако, как подчеркивают «Ведомости», это едва ли сможет покрыть потребности российского топливного рынка. По информации источников Reuters, потребление бензина в России летом, когда спрос на топливо высок, составляет не менее 110 тысяч тонн в сутки.

В конце июня 2026 года президент РФ Владимир Путин признал, что из-за украинских ударов «по критически важной инфраструктуре» есть дефицит, но назвал его «некритическим».

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