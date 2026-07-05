Россиянин снял на видео последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу

Россиянин снял на видео последние секунды перед ударом украинского дрона по блиндажу7
- 5.07.2026, 12:21
- 5,290
Видеофакт.
Российский военный снял на видео последние секунды перед тем, как украинский ударный беспилотник поразил блиндаж, в котором укрывались оккупанты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на кадрах слышен характерный звук приближения БПЛА, после чего раздается мощный взрыв.
Во время записи российские военные обсуждают, что украинский дрон пытается добраться до их укрытия, и признают, что бежать уже поздно.
Атака была осуществлена украинскими операторами дронов на Донецком направлении.
В результате попадания блиндаж был уничтожен, а личный состав противника внутри понес потери.
«Пытается сюда. Всё», - говорит один из российских военных за мгновение до удара.