Украинские дроны поразили ключевой аэродром россиян в Крыму 5.07.2026, 13:57

Коллаж: 24tv.ua

Это не единственная цель.

В ночь на 5 июля украинские дроны атаковали аэродром «Гвардейское» в Крыму. Россия использует его для боевых вылетов, логистики и обслуживания самолетов.

Об этом сообщает со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

В Генштабе отметили, что этот аэродром является одним из ключевых военных аэродромов России на территории оккупированного Крыма. Он используется для базирования оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, логистики и технического обслуживания самолетов.

Информация о масштабах повреждений уточняется.

Кроме того, украинские военные поразили два автомобильных моста в Донецкой области: через реку Грузский Яланчик в районе Гусельниково и через реку Кальмиус близ Старомарьевки.

Российские войска использовали эти объекты для опрокидывания личного состава, вооружения, боеприпасов и материально-технических средств.

Также под удар попали три российских склада боеприпасов: в районах Макеевки Донецкой области, Довжанска Луганской области и Преображенки Херсонской области.

«Силы обороны и дальше будут системно осуществлять мероприятия, направленные на прекращение вооруженной агрессии российской федерации против Украины», - подытожили в Генштабе.

Кроме того, на прошлой неделе СБУ в рамках 40-дневной операции поразила пункт управления ударными БПЛА в Николаевской области, склады горючего в Крыму и узел связи вблизи Гуляйполя.

Также в ночь на 1 июля дроны СБУ поразили ангары с российскими истребителями на аэродроме «Саки» в оккупированном Крыму. Там подтвердили пять попаданий, а в двух ангарах, по предварительным данным, находились Су-30 и Су-30СМ.

Уже 3 июля беспилотники СБУ второй раз через неделю атаковали «Саки» и ударили по ангарам аэродрома «Гвардейское». По предварительной информации, по меньшей мере семь самолетов были уничтожены или повреждены.

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