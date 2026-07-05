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Попугай-путешественник потерялся в Логойском районе, а обнаружился в Минске

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  • 5.07.2026, 14:30
  • 1,498
Попугай-путешественник потерялся в Логойском районе, а обнаружился в Минске

Птица летает уже пять дней.

В Логойском районе потерялся попугай породы синелобый амазон. Вероятно, его хозяева и представить не могли, что обнаружится он в Минске — более чем в 30 километрах от места пропажи, пишет «Зеркало».

Объявления о розыске опубликовали 3 июля. Порода — синелобый амазон, самка, больше двух лет. Отличительная черта — кольцо на лапе с надписью Amazona.by. Хозяева пообещали вознаграждение за находку — 200 беларусских рублей.

На следующий день пользователь Threads под ником aleksshpi разместил фото с таким же попугаем. Судя по его публикации, птица прилетела в Минск и сидела на парапете у воды.

В комментариях быстро отозвались хозяева попугая-путешественника. По словам автора поста, вскоре на месте появились те, кто был готов помочь: «Буквально 15 минут и восемь человек уже было на месте». Вот только питомец не вернулся домой.

«Попугая пока не нашли. Куда-то перелетел. Если вдруг увидите, сообщите пожалуйста. Приманить можно: любит — банан, сыр (типа российский), блины. Разговаривает. Говорит — привет», — написала его хозяйка Елена несколько часов спустя.

По ее словам, поиски продолжаются уже несколько дней. «Мы звали, долго ходили. Но видимо улетела куда-то. Летает уже 5 дней. Не знаем, что кушает», — добавила она.

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