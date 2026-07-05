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В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для премьера Фицо

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  • 5.07.2026, 15:23
В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для премьера Фицо
РОБЕРТ ФИЦО
ФОТО: GETTY IMAGES

Это десятый референдум с момента создания Словацкой Республики в 1993 году.

В субботу, 4 июля, в Словакии состоялся референдум по отмене пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо, а также по возобновлению деятельности Специальной прокуратуры и Национального агентства по расследованию уголовных преступлений.

Об этом сообщает SME.

Отмечается, что референдум признали недействительным из-за низкой явки.

В голосовании приняли участие лишь 16,13% избирателей, имевших право голоса — 705 227 граждан Словакии. Для признания голосования действительным в нем должно было принять участие более половины из 4,3 миллиона словацких избирателей.

При этом 93,43% из тех, кто пришел, проголосовали за отмену пожизненной выплаты Фицо. Ранее пожизненные выплаты в Словакии касались только президента страны. Однако после возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра в мае 2024 года правящая коалиция приняла закон о выплатах премьер-министрам и спикеру парламента.

При этом в законе было прописано, что для получения выплаты чиновник должен пробыть в должности не менее 10 лет. На данный момент только один человек в Словакии подходит под это определение — Роберт Фицо, который возглавляет правительство Словакии в совокупности более 12 лет.

Специальная прокуратура и Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений ранее занимались раскрытием самых серьезных преступлений, включая коррупцию и организованную преступность. Вскоре после возвращения к власти Фицо и правящая коалиция ликвидировали эти ведомства.

Это десятый референдум с момента создания Словацкой Республики в 1993 году. Из них успешным был лишь референдум о вступлении страны в Европейский Союз в 2004 году.

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