В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для премьера Фицо

В Словакии провалился референдум об отмене пожизненной пенсии для премьера Фицо1
- 5.07.2026, 15:23
Это десятый референдум с момента создания Словацкой Республики в 1993 году.
В субботу, 4 июля, в Словакии состоялся референдум по отмене пожизненной пенсии для премьер-министра Роберта Фицо, а также по возобновлению деятельности Специальной прокуратуры и Национального агентства по расследованию уголовных преступлений.
Об этом сообщает SME.
Отмечается, что референдум признали недействительным из-за низкой явки.
В голосовании приняли участие лишь 16,13% избирателей, имевших право голоса — 705 227 граждан Словакии. Для признания голосования действительным в нем должно было принять участие более половины из 4,3 миллиона словацких избирателей.
При этом 93,43% из тех, кто пришел, проголосовали за отмену пожизненной выплаты Фицо. Ранее пожизненные выплаты в Словакии касались только президента страны. Однако после возвращения Роберта Фицо на пост премьер-министра в мае 2024 года правящая коалиция приняла закон о выплатах премьер-министрам и спикеру парламента.
При этом в законе было прописано, что для получения выплаты чиновник должен пробыть в должности не менее 10 лет. На данный момент только один человек в Словакии подходит под это определение — Роберт Фицо, который возглавляет правительство Словакии в совокупности более 12 лет.
Специальная прокуратура и Национальное агентство по расследованию уголовных преступлений ранее занимались раскрытием самых серьезных преступлений, включая коррупцию и организованную преступность. Вскоре после возвращения к власти Фицо и правящая коалиция ликвидировали эти ведомства.
Это десятый референдум с момента создания Словацкой Республики в 1993 году. Из них успешным был лишь референдум о вступлении страны в Европейский Союз в 2004 году.