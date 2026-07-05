Трамп: США при необходимости вновь отправят в небытие серп и молот

Трамп: США при необходимости вновь отправят в небытие серп и молот7
- 5.07.2026, 16:05
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Американский лидер отметил, что США никогда не станут коммунистической страной.
Американский лидер Дональд Трамп пригрозил, что Соединенные Штаты еще раз «отправят в небытие» серп и молот, являющиеся символами коммунизма. Об этом пишет The New York Times.
«Звезды и полосы (США — прим.) уже отправили серп и молот в небытие, и мы сделаем это снова, если потребуется», — сказал глава государства, выступая с речью по случаю 250-летия Соединенных Штатов в Вашингтоне.
По словам хозяина Белого дома, в последнее время коммунизм опять «поднял свою уродливую голову», и произошло это в самих США. Трамп подчеркнул, что коммунистическая система является полной противоположностью американской, и сравнил ее с «опухолью», от которой надо немедленно избавиться.
Глава государства отметил, что Соединенные Штаты никогда не станут коммунистической страной. Также в ходе выступления он выразил благодарность «ветеранам войны с коммунизмом», среди которых — участники боевых действий во Вьетнаме и на Корейском полуострове.