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Жителям Забайкалья начали предлагать заправляться в Китае

  • 5.07.2026, 15:38
Жителям Забайкалья начали предлагать заправляться в Китае

Такую услугу начали предлагать на фоне дефицита топлива.

В чатах городов Забайкальского края появились десятки объявлений о заправке автомобилей в Китае, обратили внимание «Осторожно, новости». Такую услугу начали предлагать на фоне дефицита топлива. В частности, жителям Забайкальска и Читы обещают перегнать автомобиль в китайскую Маньчжурию, заправить его и вернуть владельцу.

Стоимость топлива в объявлениях варьируется от 66 рублей за литр дизеля (при оплате в юанях) до 97 рублей за литр бензина АИ-95. Также можно заправить канистры объемом до 10 литров, однако их вывоз через китайскую таможню не гарантирован.

Забайкальский край переживает острый дефицит топлива с 25 июня. В регионе действует режим повышенной готовности, продажа бензина физическим лицам ограничена 15 литрами в сутки, а на заправках выстраиваются многокилометровые очереди, которые видно даже из космоса.

1 июля в правительстве Забайкальского края назвали ситуацию с обеспечением топливом «крайне напряженной». Губернатор региона Александр Осипов рассказал, что люди стоят за бензином «сутками», пообещал ввести электронные очереди, активнее привлекать полицию к контролю за соблюдением порядка на АЗС и организовать горячее питание и подвоз воды.

В рамках борьбы с топливным кризисом краевое руководство также планировало ограничить движение всех грузовиков, кроме бензовозов, по территории региона и через погранпереход «Забайкальск» — один из ключевых маршрутов импорта товаров из Китая. Однако после вмешательства федеральных властей эти планы были отменены.

К июлю перебои с поставками бензина и дизеля, возникшие из-за украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы, затронули практически всю Россию. Официальные ограничения на продажу топлива действуют в 41 регионе, посчитывало Reuters.

Ранее стало известно, что россияне начали ездить за бензином в Казахстан, власти которого были вынуждены усилить контроль на границе для пресечения вывоза топлива. В приграничных районах круглосуточно работают мобильные патрули, а автоцистерны и бензовозы подвергаются тщательным проверкам. За последние два дня на пунктах пропуска была пресечена 61 попытка вывоза более трех тонн горючего в дополнительных баках и канистрах, рассказал вице-министр финансов Казахстана Ержан Биржанов.

В Казахстане литр бензина стоит около 300–350 тенге (45–55 рублей), тогда как средняя цена АИ-95 в России составляет 74,4 рубля за литр. При этом на фоне топливного кризиса стоимость горючего на некоторых АЗС уже превышает 100 рублей.

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